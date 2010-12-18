انفجارهای تروریستی اهرمی برای فشار بر ایران است

آیت الله عبدالنبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن محکومیت حوادث تروریستی چابهار با تأکید بر اینکه غرب از تمام اهرمها برای فشار علیه ایران استفاده میکند، ابراز داشت: انفجارهای تروریستی، ترورهای شخصیتهای برجسته علمی کشور، ایجاد اختلاف در بین سنی و شیعه، تحریم اقتصادی، تشکیل گروههای تروریستی و بهائیت برای ضربه زدن به ایران ازجمله اهرم های غرب برای فشار علیه جمهوری اسلامی است که به واسطه آن در تلاش است تا ایران را به سازش بکشانند.
وی ادامه داد: تروریستها انسانهایی ضعیف، حقیر، مفلوک و مزدور هستند که به دلیل فقر مالی جذب دستگاههای جاسوسی سیا و موساد میشوند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در پشت صحنه این حوادث تروریستی دستگاههای امنیتی اسرائیل، آمریکا و انگلیس قرار دارد، بیان کرد: با توجه به اینکه ایران در صحنههای مختلف سیاسی جهان از جمله مذاکرات هستهای 1+5 موفقیتهای فراوانی را کسب کرده و آنها قدرت مقابله با ایران را ندارند سعی دارند با این اقدامات ایران را تحت فشار قرار دهند.
وی با اشاره به اقتدار ایران در منطقه ادامه داد: آمریکا قصد داشت با حمله به عراق این کشور را تحت سلطه قرار دهد اما مردم عراق با الگو قراردادن جمهوری اسلامی متجاوزان را نپذیرفتهاند و همین امر نیز موجبات عصبانیت آمریکا را فراهم کرده است.
امام جمعه کاشان ادامه داد: دستیابی ایران به انرژی هستهای، موفقیتهای علمی و ایستادگی ایران در برابر زورگوییهای غرب و عدم دادن امتیاز و باجدهی از دیگر عواملی است که موجبات دشمنی و کینه غرب با ایران را فراهم کرده است.
تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی در کشور است
آیت الله نمازی با اشاره به قدرت نظامی ایران درمنطقه بیان کرد: کشورهای غربی دریافتهاند که با حمله نظامی نمیتوانند با ایران برخورد کنند بنابراین سعی دارند از روشهای دیگر برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
عضو خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی در کشورگفت: افزایش بصیرت و آگاهی در مناطق مختلف شیعه و سنی نشین از جمله عواملی است که موجبات ناکامی دشمنان را فراهم میکند.
وی افزود: عملیاتهای تورریستی نیز موجبات آگاهی مردم را فراهم میکند ابراز داشت: مردم هنگامی که مشاهده میکنند دشمن عزاداران حسینی(ع) را که درآن شیعه و سنی شرکت دارند به خاک و خون میکشند در مییابند که هدف تروریستها ضربه زدن به جمهوری اسلامی است و آنها نه طرفدار شیعه و نه طرفداران سنی هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره برخورد با وهابیت و گروههای تروریستی عنوان داشت: کسانی که دست به عملیات های تروریستی زده و مسلمانان را به خاک و خون میکشند مصداق محاربه بوده و باید براساس قانون و شرع با آنها برخورد کرد.
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