اقدامات تروریستی تأثیری بر وحدت و تقریب مسلمانان ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آمدهاست: بار دیگر عوامل استکبار با هتک حرمت به تاسوعای سالار شهیدان و به شهادت رساندن هموطنان شیعه و سنی پرده از چهره ننگین خود برداشتند.
مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدم امام زمان(عج) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و خانوادههای داغدار شهدا اظهار همدردی میکند.
این گونه رفتارها نشان از هراس استکبار جهانی از عزت و اقتدار امتهای اسلامی و درسهای قیام عاشورایی دارد و بر همه رهبران، علما و نخبگان است که با تمام قدرت به مقابله با این دسیسهها بپردازند و سعی وافر خود را در تشدید وحدت مسلمین به کار گیرند.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی باوجود تحمل این ضایعه که موجب جریحهدار شدن مسلمین جهان اعم از شیعه و سنی گردیده است تأکید میکند اینگونه حوادث اسفناک هرگز نمیتواند در روند وحدت و تقریب امت اسلامی کوچکترین خدشه و خللی وارد سازد.
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