به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که از ساعت 13 تا 15 یکشنبه 28 آذر در نگارخانه آیه دانشگاه سوره برگزار می‌شود،‌ سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف مدیر حوزه هنری، حبیب ایل‌بیگی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری و همچنین سفیر کشور اندونزی در ایران حضور دارند.

در نمایشگاه "محرم در اندونزی"، 85 عکس رنگی از عزاداری مردم مسلمان اندونزی در رثای سالار شهیدان در ابعاد 70×50 روی دیوار رفته است.

علاقمندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند یکشنبه 28 آذر به نگارخانه آیه دانشگاه سوره واقع در خیابان آزادی، بین خوش و آذربایجان، نبش کوچه کامیاران، پلاک یک مراجعه کنند.