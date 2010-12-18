به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم با مضمون طنز ـ اجتماعی را مصطفی سیرتی نوشته شده و محمد شادرو تدوین را بر عهده دارد. داستان فیلم تلویزیونی "زندگی در اعماق فنجان قهوه" درباره وصیت‌نامه فردی است که تازه از دست رفته است. در این وصیت‌نامه تاکید شده لیلا به سرعت ازدواج کند و او متوسل به راه‌های مختلف از جمله استفاده از متخصص فال قهوه می‌شود.

این فیلم تلویزیونی به سفارش صدا و سیمای مرکز گیلان تهیه می‌شود و از یکی از شبکه‌های سراسری روی آنتن می‌رود. در فیلم "زندگی در اعماق فنجان قهوه" بهار ذوالقدری، محمود موسوی، فریده دریامج، علی‌اصغر طبسی، مهدی یوسفی‌زاده، اردشیر کاظمی، مرضیه گوهری، کمیل علیپور ، محمد سهیلی، بردیا کاشفی و... بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از مجری طرح و مدیرتولید: کامران کاشفی، ناظر کیفی: بهرام قوی‌بنیه، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا نوری، تصویربردار: حسین نوش‌آذر، صدابردار: علیرضا کریم‌نژاد، طراح صحنه ولباس: کیان کاشفی، طراح گریم: سیامک احمدی، تدوین: موحد شادرو، آهنگساز: محمد فرشته‌نژاد، منشی صحنه: نگین دهقاتی و عکاس: هومن فاخته.