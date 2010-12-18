عاشوری و گروسی از کادر فنی پاس همدان جدا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته پس از استعفای علی اصغر مدیر روستا از سرمربیگری پاس همدان و انتخاب محمود یاوری به عنوان سرمربی این تیم، محسن عاشوری و محسن گروسی دستیاران مدیر روستا از سمت خود در این تیم کناره گیری کردند و باشگاه نیز با استعفای آنها موافقت کرد.

پس از قبول استعفای عاشوری و گروسی، در حال حاضر محمد یاوری، سرادان گمالوویچ، اسماعیل اردلان و رضا طلایی دستیاران محمود یاوری در تیم پاس هستند.

محمود یاوری ضمن بیان خبر فوق به خبرنگار مهر، گفت: از روز نخست که به تیم پاس همدان آمدم، هدفم دفع نبود و بیشتر به جذب نفرات فکر می‌کردم. هیچ زمان و در هیچ تیمی به دفع فکر نمی‌کنم و با حضور عاشوری و گروسی در کادر فنی موافقت کردم اما در نهایت آنها پس از یک جلسه حضور در تمرین تیم پاس، اعلام کردند، قصد ادامه همکاری را با تیم پاس همدان ندارند.

سرمربی جدید تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: من به تصمیم این دو مربی جوان و کاربلد احترام گذاشتم، به همین دلیل با استعفای آنها موافقت کردم.

دیدار تیم‌های فوتبال پاس همدان و استیل آذین در هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 15 عصر فردا یکشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار می‌شود.