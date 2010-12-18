سرمایه گذاران بخش خصوصی البرز در صورت اشتغالزایی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر شنبه در حاشیه نشست ستاد استقبال از رئیس جمهوری و هیئت همراه یکی از سرمایه گذراران صنعت خودرو کشور ضمن اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری در البرز یکی از خودروهای شرکت خود که نوعی ون تشریفاتی با نام " ری فاین" یا "سپهر ایرانی" را در آستانه سفر ریاست جمهوری به استانداری البرز اهدا کرد.

عیسی فرهادی ضمن قدردانی از مسعود تهرانچی سرمایه گذار البرز از حمایت از طرحهای اشتغالزایی بخش خصوصی خبر داد.

وی افزود: استان البرز پذیرای هرگونه همکاری در راستای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذار و ایجاد بستر مناسب جهت سمت و سوق به سوی اشتغالزایی در استان است.

فرهادی بیان کرد: حمایت از بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت می گیرد و مدیران و مسئولان باید بتوانند با مشارکت مردمی در راستای آبادانی کشور گامهای موثرتری بردارند.

در حاشیه جلسه فوق مهندس مسعود تهرانچی مدیرعامل ایران اتومبیل و یکی از خیرین و طراحان بنام کشور، یک دستگاه خودروی ون سه گانه سوز به ارزش 400 میلیون ریال را به استانداری اهدا کرد.

وی از حضور کارخانه خودروسازی با توان تولید و مونتاژ موتورسیکلت تا هلیکوپتر با اشتغال بیش از 800 نفر خبر داد و افزود: امیدواریم با تعامل با مسئولان بتوانیم شبکه تلویزیونی توسعه، توریست، صنعت و ورزش را از محل استقرار در امارات متحده عربی به استان البرز انتقال دهیم.

از دیگر مسئولیتهای تهرانچی کارشناسی ارشد وزارت دادگستری در وسایط نقلیه در راستای ساخت، تولید، مونتاژ خودروهای ویژه در کشور شامل خودروهایی چون آمبولانس، خودروهای ضد گلوله، خودروهای سمعی و بصری و طراح پروژه اتوبوس هوایی تهران شمال است.