نخستین مسـابقه عکس "آیین" ویـژه گوشیهــای تلفن همــراه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان با همکاری انجمن سینمای جوانان به منظور استفــاده از توانمندی های رسـانه ای مردمی و تعمیق بـاورهـای آیینی و ثبت لحظـات معنـــوی سـوگـــواران حسینی در ایــام محــــرم ، اقــدام بـه بــرگـــزاری نخستین مسـابقه عکس "آیین" ویـژه گوشی هــای تلفن همــراه کرده است.

مقولاتی نظیر سوگواری مـردم در دسته های عــزاداری، دستجات عـزاداری حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان، تعزیه و شبیه خوانی هـا، نماز ظهــر عاشورا، دعـای ظهر عــاشورا، احسـان و نذری در ماه محـرم، حضور زنان و کودکـان در آیینهای سوگواری، شور و شعــور حسینی از جمله موضوغات در نظر گرفته شده در این مسابقه است.

شرکت در این مسابقه برای عموم علاقمندان آزاد است و هر شرکت کننده می تواند حداکثر پنج قطعه عکس به مسابقه ارسال کند. عکسها باید الزاما با دوربین تلفن همراه ثبت شده و چگونه تغییر گرافیکی و نرم افزاری در آنها ایجاد نشده باشد.

اختتامیه نخستین مسـابقه عکس "آیین" همزمان با ایام الله دهه فجر امسال برگزار خواهد شد و علاقمندان تا حداکثر 12 بهمن مهلت دارند تا آثار خود را ارسال کنند.

علاقمندان می توانند از طریق پست و یا مراجعه حضوری به نشانی زنجان ، خیابان شیخ فضل اله نوری ، فرهنگسرای امام خمینی (ره)، دفتر انجمن سینمای جوانان در این مسابقه شرکت کنند.شرکت کنندگان همچنین می توانند جهت اطلاعات بیتشر مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.aksaeen.blogfa.com نیز مراجعه کنند.

مسعود بهروان ، ناصر محمدی ، سالار نیرهدی اعضای هیأت داوران این جشنواره هستند و در این مسابقه به 14 نفر برگزیدگان جوایـز نفیسی اهدا خواهد شد.