چهارمین شماره فصلنامه حکمت اسلامی اسراء منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این فصلنامه به صاحب امتیازی بنیاد بین⁯المللی علوم وحیانی اسراء، مدیرمسئولی حجت⁯الاسلام مرتضی جوادی و سردبیری سید محسن میری به زیور چاپ مزین شده است.



در این فصلنامه مقالاتی همچون "تبیین برخی از اصول معتبر در عرفان نظری" اثر آیت⁯الله جوادی آملی، "برهان صدیقین در حکمت متعالیه" از حمید پارسانیا، "علم دینی از منظر آیت⁯الله جوادی آملی" از حسین سوزنچی و "منهج و گرایش تفسیری تسنیم" اثر علی اسلامی و محمدرضا مصطفی⁯پور منتشر شده است.



همچنین "تحلیل و بررسی عقل عربی از منظر محمد عابد الجابری" اثر سید محسن میری، "تفسیر فرات کوفی" از مریم قبادی و "عبدالله افندی بوسنوی و رساله سر یقین او" اثر دکتر علی اکبر ضیایی و زهرا کدخدا مزرجی از دیگر مقالات چهارمین شماره از فصلنامه حکت اسلامی اسراء است.



فصلنامه اسراء از مقالاتی که با نگاهی نو در حوزه علوم اسلامی بر پایه حکمت متعالیه، تحقیق و تالیف شده⁯اند استقبال می⁯کند.

