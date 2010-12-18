چهارمین شماره فصلنامه حکمت اسلامی اسراء منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این فصلنامه به صاحب امتیازی بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء، مدیرمسئولی حجتالاسلام مرتضی جوادی و سردبیری سید محسن میری به زیور چاپ مزین شده است.
در این فصلنامه مقالاتی همچون "تبیین برخی از اصول معتبر در عرفان نظری" اثر آیتالله جوادی آملی، "برهان صدیقین در حکمت متعالیه" از حمید پارسانیا، "علم دینی از منظر آیتالله جوادی آملی" از حسین سوزنچی و "منهج و گرایش تفسیری تسنیم" اثر علی اسلامی و محمدرضا مصطفیپور منتشر شده است.
همچنین "تحلیل و بررسی عقل عربی از منظر محمد عابد الجابری" اثر سید محسن میری، "تفسیر فرات کوفی" از مریم قبادی و "عبدالله افندی بوسنوی و رساله سر یقین او" اثر دکتر علی اکبر ضیایی و زهرا کدخدا مزرجی از دیگر مقالات چهارمین شماره از فصلنامه حکت اسلامی اسراء است.
فصلنامه اسراء از مقالاتی که با نگاهی نو در حوزه علوم اسلامی بر پایه حکمت متعالیه، تحقیق و تالیف شدهاند استقبال میکند.
قم - خبرگزاری مهر: چهارمین فصلنامه پژوهشی حکمت اسلامی پژوهشکده علوم وحیانی معارج منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این فصلنامه به صاحب امتیازی بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء، مدیرمسئولی حجتالاسلام مرتضی جوادی و سردبیری سید محسن میری به زیور چاپ مزین شده است.
نظر شما