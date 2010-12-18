حوادث رانندگی در راه های سمنان 43 کشته و مجروح داشت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: در این مدت 69 فقره سانحه رانندگی رخ داده است.

به گفته وی، در این حوادث متاسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند و 40 نفر مجروح شدند که در این حوادث رانندگی 28 فقره جرحی و فوتی و بقیه خسارتی بوده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: واژگونی خودروها در حوادث منجر به فوت عامل سانحه بوده است که این خودروها به دلیل بی توجهی به جلو، ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و خواب آلودگی و نیز تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شدند.

وی تصریح کرد: در این مدت 35 تیم پلیس راه بر ترافیک محور تهران - مشهد در استان سمنان نظارت داشتند.