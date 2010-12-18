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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

در هفته گذشته؛

حوادث رانندگی در راه های سمنان 43 کشته و مجروح داشت

حوادث رانندگی در راه های سمنان 43 کشته و مجروح داشت

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: در حوادث رانندگی تعطیلات هفته گذشته در راه های استان سمنان 43 نفر مجروح و کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: در این مدت 69 فقره سانحه رانندگی رخ داده است.

به گفته وی، در این حوادث متاسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند و 40 نفر مجروح شدند که در این حوادث رانندگی 28 فقره جرحی و فوتی و بقیه خسارتی بوده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: واژگونی خودروها در حوادث منجر به فوت عامل سانحه بوده است که این خودروها به دلیل بی توجهی به جلو، ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و خواب آلودگی و نیز تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شدند.

وی تصریح کرد: در این مدت 35 تیم پلیس راه بر ترافیک محور تهران - مشهد در استان سمنان نظارت داشتند.

رئیس پلیس راه استان سمنان اضافه کرد: واژگونی خودروها مهمترین عامل سوانح منجر به فوت در جاده های استان سمنان است که بیشتر حوادث رانندگی در یک ساعت آغاز و یک ساعت پایانی رانندگی رخ می دهد.

کد مطلب 1212078

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