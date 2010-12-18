  1. هنر
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

با حضور کزازی/

"انه‌اید" در شهر کتاب بررسی می‌شود

"انه‌اید" در شهر کتاب بررسی می‌شود

کتاب "انه‌اید" اثر ویرژیل با ترجمه میرجلال‌الدین کزازی سه‌شنبه 30 آذر در نشست هفتگی شهرکتاب بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به تحلیل و سنجش "انه‌اید" با شاهنامه‌ فردوسی اختصاص دارد مترجم اثر نیز حضور خواهد یافت.

"انه‌اید"  در کنار دو حماسه‌ دیگر "ایلیاد" و "ادیسه"  یکی از سه اثر بزرگ پهلوانی در فرهنگ و ادب اروپایی است و آن را می‌توان همچون ادیسه دنباله‌ای بر ایلیاد برشمرد.

گفتنی‌است برگردان "انه‌اید" به قلم کزازی در زمان انتشار به عنوان کتاب سال برگزیده شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب "انه‌اید" ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1212085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها