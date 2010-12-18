به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به تحلیل و سنجش "انهاید" با شاهنامه فردوسی اختصاص دارد مترجم اثر نیز حضور خواهد یافت.
"انهاید" در کنار دو حماسه دیگر "ایلیاد" و "ادیسه" یکی از سه اثر بزرگ پهلوانی در فرهنگ و ادب اروپایی است و آن را میتوان همچون ادیسه دنبالهای بر ایلیاد برشمرد.
گفتنیاست برگردان "انهاید" به قلم کزازی در زمان انتشار به عنوان کتاب سال برگزیده شد.
جلسه نقد و بررسی کتاب "انهاید" ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
