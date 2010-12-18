پیکر پاک هشت شهید حادثه تروریستی چابهار در زابل و زهک تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امام جمعه شهرستان زابل پیش از ظهر شنبه در این مراسم با محکوم کردن عوامل این حادثه اظهار داشت: دشمنان همواره برای ایجاد تفرقه بین مردم شیعه و سنی استان مساجد و آئین های دینی و مذهبی را مورد هدف قرار می دهند.

حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی گفت: جمهوری اسلامی و ملت ایران باذن خداوند تعالی اجازه نخواهد داد ایادی استکبار جهانی زیر نام وهابیت و امثال آن میان برادران مسلمان اختلاف افکنی کنند.

وی افزود: حادثه خونین چابهار همچون حادثه فاطمیه و شعبانیه زاهدان به مسلمانان نشان داد که وهابیت، این مزدور جهانخواران نه تنها حرمت مسجد و نمازگزاران را نگه نمی دارد بلکه برای عزاداران خاندان نبوت و رسالت هم احترامی قایل نیست.

امام جمعه زابل بیان داشت: مردم غیور سیستان و بلوچستان همچون گذشته باید هوشیار باشند تا نابکاران و جیره خواران آمریکا و صهیونیسم در صفوف به هم پیوسته شان شکاف ایجاد نکنند.

پیکر پنج شهید به نام های ابوالفضل محمد قاسمی، غلامرضا محمد قاسمی، سیمین پرسایی، سکینه سندگل و سما پوردل بر روی دستان مردم داغدار و ولایتمدار زابل از محل مصلی المهدی تا گلزار شهدای این شهر مشایعت شد.

همچنین امام جمعه زهک نیز در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای این شهرستان اظهار داشت: حادثه تروریستی چابهار کربلایی دیگر برای مسلمانان رقم زد و عده ای زن و مرد پیر و جوان و حتی کودک در مراسم عزاداری مولایشان امام حسین (ع) به خاک و خون غلطیدند.

حجت الاسلام محسن خدری گفت: خون ریخته شده مسلمانان بیگناه در حادثه ترویستی چابهار به طور قطع موجب استوارتر شدن اتحاد شیعه و سنی خواهد شد.

وی بیان داشت: دشمنان به هیچ عنوان نمی توانند با اعمال تروریستی به اهداف شوم خود دست یابند.

پیکر مطهر شهیدان مسعود منصوری، میلاد و محسن کیخا نیز صبح شنبه از مقابل مصلی الغدیر زهک بر دوش مردم شهید پرور تشییع و در گلزار شهدای ملک حیدری این شهرستان به خاک سپرده شد.

در حادثه تروریستی 24 آذرماه جاری همزمان با تاسوعای حسینی در چابهار حدود 130 نفر از هموطنان شیعه و سنی شهید و مجروح شدند.