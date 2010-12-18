شورای اروپا نخست وزیر کوزوو را متهم به قاچاق اسلحه و مواد مخدر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، شورای اروپا در گزارشی "هاشم تاچی" را رئیس گروهی معرفی کرده که در اوج جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ فعالیتهای خود را در زمینه تبهکاری سازمان یافته آغاز کرده و از این طریق نفوذ خود را در این کشور گسترش داده است.

گزارش یاد شده که توسط "دیک مارتی" بازرس حقوق بشر و از نمایندگان پارلمان اروپا تهیه شده،‌ روز پنج ‌شنبه در نشست پاریس در اختیار دیپلماتهای ۴۷ کشور عضو شورای اروپا قرار گرفت.

شورای اروپا یک نهاد بین‌المللی اروپایی است که در سال ۱۹۴۹ میلادی تاسیس شده و مقر آن در استراسبورگ فرانسه قرار دارد. شورای اروپا هم اکنون ۴۷ عضو دارد و نهادی متفاوت از اتحادیه اروپا یا شورای اتحادیه اروپا است.

دیک مارتی، نماینده سوییسی پارلمان اروپا و دادستان پیشین سوییس در گزارش خود هاشم تاچی و سایر فرماندهان پیشین ارتش آزادی‌ بخش کوزوو را به دست داشتن در فعالیتهای تبهکارانه و از جمله تجارت اعضای بدن انسان متهم کرده است.

در تهیه گزارش یاد شده‌ که دو سال به طول انجامیده، از جمله به یافته‌ های پلیس فدرال آمریکا، اف.‌بی.‌آی، و نیز سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مخلتف استناد شده است.

در این گزارش با اشاره به حمایتهای دیپلماتیک و سیاسی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی از هاشم تاچی، پس از پایان جنگ کوزوو، آمده که کشورهای غربی هم از این جنایتها آگاه بودند،‌ اما آن را نادیده گرفتند.