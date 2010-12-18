به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه مدیرعامل باشگاه سایپا پیش از این اعلام کرده بود استانداری تهران با برگزاری دیدار خانگی تیم سایپا مقابل پرسپولیس در ورزشگاه انقلاب شهر البرز موافقت کرده است، دبیر سازمان لیگ برتر اعلام کرد این دیدار پنج شنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.

علی کاظمی اضافه کرد: هیئت فوتبال استان البرز در تماس با سازمان لیگ اعلام کرد این ورزشگاه آمادگی لازم برای برگزاری این دیدار را ندارد و به همین دلیل به جهت محدودیت زمانی برای هماهنگی های لازم و تعیین ورزشگاه جدید تصمیم گرفتیم این دیدار را به ورزشگاه تختی منتقل کنیم.

وی یادآور شد : با توجه به اینکه تیم استقلال هفته آینده در تهران پذیرای تیم ذوب آهن اصفهان است امکان برگزاری دیدار سایپا در ورزشگاه آزادی وجود نداشت و به همین دلیل دیدار خانگی این تیم را به ورزشگاه تختی تهران منتقل شد.

دیدارتیم های فوتبال سایپا و پرسپولیس ازهفته بیستم لیگ برتر روز پنج شنبه 2 دی ماه برگزارخواهد شد.