به گزارش خبرنگار مهر، امجد خان در جریان نشست خبری امروز شنبه رئیس فدراسیون اسکواش با بیان اینکه سطح فنی بازیکنان ایرانی خیلی بالا نیست، گفت: این نتیجه ای است که از زمان آغاز کارم در ایران دست یافته‎ام. همانطور که مطمئن شدم ایران پتانسیل‎های زیادی دارد. البته طی دو ماه گذشته کیفیت کار فنی بازیکنان ایرانی تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در مجموع اینکه چند سال زمان لازم است تا به نتیجه لازم برای موفقیت نهایی اسکواش دست پیدا کنیم.

سرمربی پاکستانی تیم ملی اسکواش با بیان اینکه حتما بعد از پایان قراردادم آن را با فدراسیون ایران تمدید می کنم، اظهار داشت: می‎خواهم ایران را در عرصه جهانی مطرح کنم.5 ماه و چند روز کار کردن فرصت کمی برای رسیدن به این نتیجه است باید کار کرد.

امجد خان تصریح کرد: قوی کردن بازیکنان اسکواش به لحاظ ذهنی، یکی از برنامه‎هایی است که به هنگام تمرین انجام می‎شود. آنها باید باور کنند که خیلی راحت از بازی دست نکشند همانطور که فدراسیون جهانی در قانون جدید خود اعلام کرده اینکه بازیکنان در جریان بازی به دلیل نور فلش از ادامه بازی دست بکشند قابل قبول نیست.

سرمربی تیم ملی ایران با تاکید دوباره بر اینکه اسکواش ایران دارای پتانسیل‎های خوبی است، گفت: قطعا طی سال‎های آینده به جایگاه خوبی در آسیا می‎رسیم اما عدد این جایگاه را نمی‎توانم بگویم.