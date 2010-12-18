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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

کاسیاس اختلاف با کریستیانو رونالدو را تکذیب کرد

کاسیاس اختلاف با کریستیانو رونالدو را تکذیب کرد

دروازه بان رئال مادرید هرگونه اختلاف با کریستیانو رونالدو، مهاجم این تیم را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایکر کاسیاس گفت هیچ اختلافی بین او و رونالدو وجود ندارد و رسانه های اسپانیایی را متهم کرد که تلاش می کنند فضایی منفی بر باشگاه رئال مادرید حاکم کنند.

بر پایه گزارش سایت گل، کاسیاس با بیان اینکه روابطش با مهاجم پرتغالی رئال از همیشه بهتر است، افزود: افرادی هستند که می‌خواهند جنجال بسازند. اما واقعیت خلاف این است. ما خیلی رابطه خوبی با یکدیگر داریم.

وی افزود: بین من و رونالدو مشکلی وجود ندارد چرا که او بازیکن بسیار خوش مشربی است و ما دوست نداریم در رختکن تیم مشکلی به وجود بیاید. رئال مالدرید یک گروه سالم است.

کد مطلب 1212091

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