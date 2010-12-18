کاسیاس اختلاف با کریستیانو رونالدو را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایکر کاسیاس گفت هیچ اختلافی بین او و رونالدو وجود ندارد و رسانه های اسپانیایی را متهم کرد که تلاش می کنند فضایی منفی بر باشگاه رئال مادرید حاکم کنند.

بر پایه گزارش سایت گل، کاسیاس با بیان اینکه روابطش با مهاجم پرتغالی رئال از همیشه بهتر است، افزود: افرادی هستند که می‌خواهند جنجال بسازند. اما واقعیت خلاف این است. ما خیلی رابطه خوبی با یکدیگر داریم.

وی افزود: بین من و رونالدو مشکلی وجود ندارد چرا که او بازیکن بسیار خوش مشربی است و ما دوست نداریم در رختکن تیم مشکلی به وجود بیاید. رئال مالدرید یک گروه سالم است.