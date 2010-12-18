داود حاج‌ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کارگروه مطالعه تطبیقی شیوه‌های مختلف آموزش الکترونیکی متناسب با نظام آموزشی دانشگاه پیام نور بر اساس مصوبه پنجمین جلسه شورای IT دانشگاه پیام نور تشکیل و مقرر شد این کمیته نتیجه بررسی‌هایش را به شورای IT دانشگاه گزارش کند.

معاون فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور افزود: این کارگروه موظف شده شیوه های مختلف و جدید آموزش الکترونیکی در دنیا را بررسی و به شورای IT دانشگاه پیام نور ارائه کند تا براساس گزارشات این کارگروه و همچنین با توجه به تجهیزات و امکانات این دانشگاه برای آموزش الکترونیکی پیام نور برنامه ریزی کنیم.