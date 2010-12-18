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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تشکیل کارگروه شیوه‌های آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

تشکیل کارگروه شیوه‌های آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

معاون فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور از تشکیل کارگروهی در خصوص مطالعه تطبیقی شیوه های مختلف آموزش الکترونیکی متناسب با نظام آموزشی این دانشگاه خبر داد.

داود حاج‌ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کارگروه مطالعه تطبیقی شیوه‌های مختلف آموزش الکترونیکی متناسب با نظام آموزشی دانشگاه پیام نور بر اساس مصوبه پنجمین جلسه شورای IT دانشگاه پیام نور تشکیل و مقرر شد این کمیته نتیجه بررسی‌هایش را به شورای IT دانشگاه گزارش کند.

معاون فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور افزود: این کارگروه موظف شده شیوه های مختلف و جدید آموزش الکترونیکی در دنیا را بررسی و به شورای IT دانشگاه پیام نور ارائه کند تا براساس گزارشات این کارگروه و همچنین با توجه به تجهیزات و امکانات این دانشگاه برای آموزش الکترونیکی پیام نور برنامه ریزی کنیم. 

کد مطلب 1212093

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