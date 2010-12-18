هفتاد سری کتاب به کتابخانه عامه افغانستان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار ناصر جهانشاهی رایزن فرهنگی کشورمان با دکتر عمر سلطان معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در محل کتابخانه عامه ضمن مذاکره در خصوص همکاریهای دو جانبه براهمیت لزوم توجه به کتاب وکتابخوانی تأکید شد.

در این دیدار سلطان با تشکر از همکاریهای همه جانبه فرهنگی دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران با این کشور گفت: فرهنگ کتابخوانی را باید گسترش داد و در همین راستا قصد داریم تا سال آینده کتابخانه ملی را راه اندازی کنیم تا اهل علم امکان دسترسی بیشتری به کتاب و منابع علمی پیدا کنند.

جهانشاهی نیز در این دیدار با تأکید بر همکاریهای گذشته و حال جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل فرهنگی گفت: حمایت از حوزه کتاب وتقویت کتابخوانی از وظایف اصلی ما بوده و هست و در همین راستا تا کنون ارتباط تنگاتنگی با کتابخانه عامه داریم.

وی افزود: در گذشته توجه مردم به کتابخوانی بیشتر بود و در فرهنگ این منطقه مرسوم بود که افراد، به‌خصوص بزرگسالان کتابهای دینی، شاهنامه و اشعار حافظ را برای دیگران می‌خواندند و مردم از آن استفاده می‌کردند اما امروزه با آمدن رسانه‌های جدید این فرهنگ ضعیف شده است.

جهانشاهی گفت: در این حوزه ما دو وظیفه اصلی داریم؛ یکی تجهیز کتابخانه‌ها و تهیه امکانات برای آنها و دیگری ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین همه مردم.

وی افزود: هم اکنون به منظور تأمین کتاب و گسترش کتابخوانی در نظر است نمایشگاه بزرگ محصولات فرهنگی در افغانستان برگزار شود و این امر در دو حوزه کتاب و کتابخوانی می تواند بخشی از نیازها را برآورده کند.

جهانشاهی توضیح داد: عمده کتابهایی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد، کتابهای علمی و دانشگاهی خواهد بود. ما در ایران یک هفته را به این امر اختصاص داده‌ایم و همگان در این هفته به تمام وجوه کتاب و کتابخوانی آشنا می شوند. شما نیز می توانید با اختصاص یک روز به کتابخوانی مردم را به این امر تشویق کنید و ما نیز همکاریهای لازم را ارائه خواهیم کرد.

نبی زاده رئیس کتابخانه عامه کابل نیز با اشاره به مشکلاتی که طی دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند گفت: در سنوات گذشته به‌خصوص در دوره طالبان چندین بار کتابخانه‌های ما از بین رفته است و ما با همکاریهای مستمر جمهوری اسلامی ایران به ویژه رایزنی فرهنگی توانسته‌ایم مجدد نسبت به تجهیز کتابخانه‌هایمان اقدام کنیم و این کشور همواره کمکهای شایان توجه‌ای به این حوزه کرده است.

در پایان این دیدار جهانشاهی نمونه‌هایی از کتابهای اهدایی را به عمر سلطان معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ارائه کرد.