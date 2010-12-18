عشایر شمالغرب 20 میلیون دلار ورنی صادر کردند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صفر اصغری پیش از ظهر شنبه شنبه در جلسه شورای هماهنگی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، با اینکه عشایر، تنها دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گفت: با اینحال اما 25 درصد دام کوچک در اختیار این قشر قرار دارد.

اصغری خواستار ساماندهی میدان فروش دام زنده اهر و احداث کشتارگاه صنعتی در این منطقه شد و گفت: تشکیل نمایشگاه و فروشگاه دائمی عشایر درکلانشهرهای کشور می‌تواند به اقتصاد خانوارهای عشایری کمک شایان توجهی کند.

وی، اذعان داشت: سد ارسباران از جمله بزرگترین پروژه‌های مربوط به عشایر استان است که بیش از سه هزار هکتار اراضی پایاب را زیر پوشش قرار خواهد داد و در بیش از یک‌هزار و 500 هکتار از این اراضی آبیاری تحت فشار صورت می‌گیرد.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به کمبود بارش در ماه‌های اخیر در استان، بر ضرورت استفاده از منابع آبی این سد تاکید کرد و افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل کشت پاییزه در این منطقه می‌تواند برای رفع محدودیت‌های آبی کشت موثر باشد.

پرداخت یارانه کشاورزی اروپا 40 برابر ایران است

در ادامه این نشست همچنین نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس پرداخت یارانه کشاورزی در اروپا را 40 برابر کشورمان عنوان کرد و افزود: در ایران نیز باید این مسئله مورد توجه قرار گرفته و یارانه‌ها در مسیر حقیقی خود قرار گیرند.

رضا رحمانی توسعه خدمات بیمه‌ای را از اهداف هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: فراگیری و توسعه همگانی بیمه تامین اجتماعی و درمانی مورد انتظار است که در پی اجرای موفق این طرح قابل تحقق خواهد بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر واسکو در مجلس، از توجه خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امور عشایر خبر داده و گفت: در برنامه پنج ساله پنجم در مجلس توجه خوبی به روستاییان و عشایر کشور شده و مدیران اداره کل امور عشایر بایستی نسبت به قوانین موجود، طرح ها و برنامه های خود را ارائه کنند.

وی حمایت از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه صنایع معدنی را از مهمترین ویژگی‌های برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و با اشاره به پتانسیل‌ها‌و مزیت‌های کشاورزی آذربایجان شرقی، گفت: مناطق اهر و کلیبر، قطب‌های دامپروری کشور هستند ولی به رغم آن، فاقد صنایع تبدیلی و کشتارگاه هستند، بنابراین در برنامه پنجم، حمایت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شده است.

رحمانی ارائه تسهیلات بانکی برای عشایر و روستائیان، ارتقای راندمان آب، نوسازی ماشین‌آلات و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با ضریب نفوذ 1.5 اسب بخار در هکتار را از جمله احکام برنامه پنجم توسعه کشور برشمرد و ادامه داد: در پایان این برنامه باید کلیه اراضی کشاورزی سند مالکیت داشته و بایستی 50 درصد تولیدات دامی کشور تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین از تشکیل دو پایانه صادراتی در تبریز خبر داد و گفت : این پایانه‌ها، زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه صادرات بخش کشاورزی را فراهم می‌سازند.