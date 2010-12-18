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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

خاکورزی حفاظتی در 19 هزار هکتار از مزارع گلستان اجرا شد

خاکورزی حفاظتی در 19 هزار هکتار از مزارع گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مدیریت زراعت سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: خاکورزی حفاظتی در بیش از 19 هزار و 922 هکتار از اراضی استان اجرا شده است.

سهراب سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: خاکورزی به هرگونه عملیات مکانیکی که بر روی خاک به منظور تغییردادن شرایط آن برای کشت گیاهان زراعی انجام می شود اطلاق می شود .

وی اظهار داشت: حفظ منابع کشاورزی با هدف افزایش و پایداری تولید محصولات کشاورزی همراه با حفظ محیط زیست در سرلوحه کشاورزی پایدار و حفاظتی قرار دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: هدف از این فعالیت ها فراهم کردن محیطی مناسب برای جوانه زنی، توسعه ریشه گیاه و در عین حال کاهش علف های هرز، کنترل فرسایش خاک و حفظ رطوبت کافی در خاک است.
 
سهراب سهرابی افزود: خاکورزی حفاظتی به هرگونه سیستم خاکورزی و کشت اطلاق می شود که در آن حداقل 30 درصد از سطح زمین پس از کشت گیاه ، پوشیده از بقایای گیاهی باقی بماند و تناوب زراعی بجای کشت یک محصول بطور دائمی انجام پذیرد.
 
وی از مزایای عمده اجرای طرح کشاورزی حفاظتی به افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب و بازدهی بیشتر آن، کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از رواناب سطحی، بهبود ساختمان خاک، کاهش مصرف کود و آلودگی محیط زیست، افزایش فعالیت بیولوژیک خاک و ظرفیت تبادل کاتیونی، افزایش ظرفیت مدیریت کودهای حیوانی و ذخیره سازی مواد غذایی در خاک، کاهش هزینه های تولید، افزایش حاصلخیزی و باروری خاک و کاهش استفاده از حشره کش ها را اشاره کرد.

گلستان 600 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.
کد مطلب 1212098

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