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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

راه ملی حمیل - کرمانشاه 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

راه ملی حمیل - کرمانشاه 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: قطعه اول راه ملی حمیل - کرمانشاه که در ماه های اخیر آغاز شده اکنون از پیشرفت فیزیکی 30 درصدی برخوردار است.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: احداث راه ملی حمیل - کرمانشاه که به تازگی آغاز شده از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.

وی افزود: مرحله دوم راه ملی حمیل - کرمانشاه در قالب دو قطعه 25 کیلومتری و در ادامه محور ایلام - حمیل اکنون در دست اقدام است.

وی ادامه داد: قطعه اول راه ملی حمیل - کرمانشاه که در ماه های اخیر آغاز شده اکنون از پیشرفت فیزیکی 30 درصدی برخوردار است.

این مسئول اظهار داشت: قطعه دوم این راه نیز در مراحل انتخاب برای واگذاری به پیمانکار است. 

سلیمانی تصریح کرد: برای اجرای این طرح ملی امسال در مجموع 60 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گفته وی با بهره برداری از این دو قطعه مسیر ایلام-کرمانشاه 30 کیلومتر کوتاه تر می شود.

وی خاطر نشان کرد: مرحله نخست راه ملی ایلام- حمیل در هفته دولت امسال به بهره برداری رسد که اجرای این طرح باعث شده که مسیر ایلام- کرمانشاه 60 کیلومتر نزدیکتر شود.

ایلام از طریق محور 210 کیلومتری به استان کرمانشاه وصل می شود.

کد مطلب 1212099

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