راه ملی حمیل - کرمانشاه 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: احداث راه ملی حمیل - کرمانشاه که به تازگی آغاز شده از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.
وی افزود: مرحله دوم راه ملی حمیل - کرمانشاه در قالب دو قطعه 25 کیلومتری و در ادامه محور ایلام - حمیل اکنون در دست اقدام است.
وی ادامه داد: قطعه اول راه ملی حمیل - کرمانشاه که در ماه های اخیر آغاز شده اکنون از پیشرفت فیزیکی 30 درصدی برخوردار است.
این مسئول اظهار داشت: قطعه دوم این راه نیز در مراحل انتخاب برای واگذاری به پیمانکار است.
سلیمانی تصریح کرد: برای اجرای این طرح ملی امسال در مجموع 60 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
به گفته وی با بهره برداری از این دو قطعه مسیر ایلام-کرمانشاه 30 کیلومتر کوتاه تر می شود.
وی خاطر نشان کرد: مرحله نخست راه ملی ایلام- حمیل در هفته دولت امسال به بهره برداری رسد که اجرای این طرح باعث شده که مسیر ایلام- کرمانشاه 60 کیلومتر نزدیکتر شود.
ایلام از طریق محور 210 کیلومتری به استان کرمانشاه وصل می شود.
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