قیمت محصولات پتروشیمی به حالت سابق بازگشت

منوچهر رشید در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی با سه مصوبه دولت به حالت قبل بازگشت، گفت: کارگروه کنترل بازار به منظور تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، سه مصوبه را در فاصله چهارم آبانماه تا ششم آذرماه به تصویب رسانده است که بر این اساس، در چهارم آبان ماه جاری، کارگروه مصوب کرد که واحدهای دولتی، اجازه تغییر قیمت و افزایش ندارند و قیمت ها باید ثابت باقی بماند.

مدیرکل دفتر کالای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: کارگروه کنترل بازار در 25 آبان ماه نیز مصوب کرد که هرگونه افزایش قیمت باید با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تایید نهایی کارگروه کنترل بازار باشد و در نهایت، مصوبه ششم آذرماه این کارگروه این بود که قیمت تمامی محصولات پتروشیمی باید به حالت قبل یعنی آبان ماه برگردد.

وی تصریح کرد: با مصوبات کارگروه کنترل بازار، قرار بر این شد که کف و سقف قیمت محصولات پتروشیمی در بورس تعیین شود، به این معنا که در گذشته تنها کف قیمتی یعنی فوب خلیج فارس بعلاوه5 درصد ملاک عمل بود که در بورس مشاهده می شد بعضا با قیمت هایی بالاتر از حد معمول، یک معامله انجام می شد چراکه سقفی برای قیمت در بورس در نظر گرفته نشده بود، اما با مصوبه کارگروه، سقف قیمتی فوب بعلاوه 10 درصد برای محصولات پتروشیمی تعیین شد.

به گفته رشید، همچنین با به مدار آمدن دو واحد پتروشیمی اروند و مجتمع پتروشیمی نوری که واحد اول از اورهال خارج شد و 50 درصد نیز به ظرفیت واحد دوم اضافه شد. این امر باعث افزایش عرضه و در نهایت کاهش قیمت شد.

وی اظهار داشت: قیمت محصولات پتروشیمی از هفته سوم شهریورماه به دلیل افزایش قیمتهای جهانی و تغییر تولید تعدادی از مجتمع های پتروشیمی افزایش یافته بود که قیمت این محصولات تا هفته دوم مهرماه 8 تا 12 درصد افزایش و تا پایان مهرماه ادامه داشت، اما در نهایت قیمت مواد اولیه ظروف یکبار مصرف، رنگ، سم، کود، فوم و لاستیک که از محصولات پتروشیمی تامین می شود، افزایش یافته بود که از ابتدای آذرماه، به تدریج قیمت این محصولات کاهش یافت و روزهای گذشته قیمت این محصولات به نرخ های قبلی بازگشت.

رشید گفت: بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، در آذرماه به طور کامل قیمت محصولات پتروشیمی مدیریت شد و با توجه به تامین نیاز داخلی، بازار محصولات پتروشیمی متعادل است و نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: البته مدیریت عرضه نیز صورت گرفت و با حضور سازمان حمایت در بورس، عرضه کنترل شد، به نحوی که در مرحله اول تنها به مصرف کنندگان دارای پروانه تولید، عرضه صورت گرفت و انبارها نیز چک شد که احتکاری صورت نگرفته باشد.