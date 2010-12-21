پاسخ وزارت نفت به اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به اظهارات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عقب ماندگی و تاخیر در طرح توسعه 35 ماهه میدان مشترک گازی پارس جنوبی پاسخ داد که متن این جوابیه به شرح ذیل است:

احتراما، در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری مهر مورخ 16/9/89 تحت عنوان"مجلس نگران پروژه پارس ‏جنوبی است" به نقل از رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله ارائه توضیحات روشن ‏تر آن رسانه را مورد تاکید قرار داده و به منظور اجتناب از هرگونه برداشت خلاف واقع و به جهت وقوف آن ‏رسانه و اطلاع رسانی به خوانندگان محترم، ضروری است مقرر فرمایید جوابیه ذیل به صورت یک مطلب ‏مستقل با تیتر تعیین شده در اولین فرصت درج شود:‏

‏"حرکت رو به پیشرفت در پارس جنوبی توقف ناپذیر است"‏



مطلب مندرج در خبرگزاری مهر مورخ 16/9/89 تحت عنوان "مجلس نگران پروژه پارس جنوبی است" به نقل ‏از رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دقت مورد بررسی قرار گرفت. با نهایت اعتذار در ‏بیانات ارجمند گرانمایه جناب آقای کاتوزیان چند اشکال بین وجود دارد که آن را نه به تعمد بلکه به سهو وسبق ‏لسان حمل می نماییم.زیرا به مقام استادی ایشان احترام قلبی و قبلی و به دلسوزی و زحمات رئیس محترم ‏کمیسیون انرژی مجلس اذعان داریم. ازسوی دیگر به لطف الهی جناب آقای کاتوزیان هم از مراتب علمی و عملی ‏برخوردارند و هم شان و جایگاه و این حق را دارند که درباره مسائل مختلف اظهارنظر نمایند. اکنون با این مقدمه ‏موارد زیر را معروض می دارد:‏



1- دستاوردهای چشمگیر دولت دهم در حوزه صنعت ‏نفت به ویژه در طی یکسال اخیر سند غرورانگیزی ‏است که انکار یا بی توجهی به آن ناسپاسی دربرابر نعمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ‏ارزیابی می گردد.تبلیغات گسترده ونابهنجار ‏مخالفان انقلاب اسلامی برای کم فروغ جلوه دادن ‏دستاوردهای دولت دهم چندان هم دور از انتظار ‏نیست چرا که از مخالفان جز مخالفت انتظار نمی ‏رود.‏

اما سئوال اصلی این است که آیا دوستان نظام در برابر تبلیغات دشمن و مقابله با آن به وظیفه خود به خوبی عمل کرده اند؟ آیا تلاش قابل انتظاری نشان داده و برای خنثی سازی تبلیغات بدخواهان تمهیدات کافی اندیشیده اند؟

انعکاس منصفانه موفقیت ها و دستاوردهای دولت محترم اقدامی ضروری است که اولویت بخشیدن به آن به دلایل متعدد اهمیت دارد. نخست آنکه تبیین نتایج و موفقیت ها باعث دلگرمی دوستداران انقلاب در داخل و خارج از کشور است.

دوم آنکه این اقدام مهمترین عملی است که می توان در راه اطلاع رسانی انجام داد.اطلاع رسانی دقیق و به موقع دوستان انقلاب را به ادامه راه دلگرم تر و دشمنان را از دشمنی های بیشتر ناامید خواهد ساخت و دراین رهگذر تبلیغات رسانه ها و بنگاه های دروغ پردازی جهانی رنگ خواهد باخت.

2- مدیران شریف و کارکنان خدوم وزارت نفت با پیروی از خط ولایت و راهبری دولت محترم و با حفظ هوشیاری و بصیرت عزم خود را جزم کرده اند که بر عهد و پیمانی که با انقلاب و صاحب اصلی آن بسته اند، پایبند بوده تا مسئولیت بزرگ پیشرفت همه جانبه صنعت نفت میهن اسلامی را با افتخار و عزت محقق سازند.

علیرغم تاخیر 10 ساله در اکتشاف و شروع برداشت از میدان پارس جنوبی خوشبختانه وفق برنامه ریزی انجام شده با سرمایه گذاری 26 میلیارد دلاری در این میدان مشترک و اتمام فازهای باقیمانده پارس جنوبی طی برنامه پنجم توسعه درسال پایانی این برنامه، تولید گاز ومیعانات از این میدان مشترک بیش از کشور همسایه و بر اساس مهمترین اولویت های وزارت نفت در نگاه غیر خوشبینانه در انتهای برنام پنجم توسعه، تولید میهن اسلامی از میدان مشترک پارس جنوبی برابر با کشور قطر خواهد بود.

تعلل 10ساله شرکت های خارجی با هدف مشارکت در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی موجب گردید با ابتکار عمل وزارت نفت در دولت دهم در مرحله نخست جذب سرمایه مورد نیاز از منابع داخلی اعم از (منابع مشترک شرکت ملی نفت، صندوق انرژی، اوراق قرضه، فاینانس) انجام شود و در مرحله کنونی نیز توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی به پیمانکاران داخلی واگذار شود و این در حالی است که شرکت های غربی همداستان با دولت های متبوعه خود و به دلیل پیروی از سیاست چندین ساله فرصت سوزی از مشارکت در این پروژه ملی منع و منصرف شده بودند.

شایان ذکر است قراردادهای مربوط به فازهای جدید پارس جنوبی با پیمانکاران توانمند، مقتدر و صاحب تجربه ایرانی منعقد گردیده است که در توسعه فازهای قبلی پارس جنوبی در سنوات گذشته راهبری کنسرسیوم توسعه را بر عهده داشته اند و سایر شرکت های مشارکت کننده در این پروژه ملی نیز جزو پیمانکاران اصلی توسعه فازهای پارس جنوبی بوده اند و امتیاز و توان فنی شرکت های بزرگ و توانمند را به دست آورده اند و همانگونه که مسبوق هستند اقدامات انجام شده وزارت نفت در دولت دهم به منظور تامین سرمایه گذاری عظیم مورد نیاز در میدان مشترک پارس جنوبی، تمرکز و تجمیع منابع انسانی و امکانات فنی جهت فعال سازی همزمان 10 فاز توسعه ای، بهره گیری ظرفیت و استعداد پیمانکاران، سازندگان و متخصصان داخلی، اشتغال زایی و ... به دفعات مورد تقدیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

3- یکی از موارد مطروحه در بیانات و مصاحبه جنابعالی این است که نگران هستید شرکت های دخیل در پروژه پارس جنوبی علیرغم دریافت مبالغ زیاد مالی در موعد مقرر این پروژه ها را به پایان نرسانند، حقیر از فهم توجیه این اعتراض قاصر هستم. زیرا با اندکی تامل و رجوع به مدارک و مستندات قراردادهای منقعده روشن و واضح است که مبالغ پرداختی بر اساس پیشرفت فعالیت های انجام شده به پیمانکاران داخلی و سازندگان پرداخت می شود ونه بر اساس زمان تعیین شده و سپری شدن زمان؟!

تعبیر جنابعالی مبنی بر پیشرفت نیم درصدی در 9 ماه، را منصفانه نمی دانم. زیرا شواهد و قرائت حالیه موید این اظهار نظر نمی باشد. وزارت نفت در قلمرو یاد شده در چند جبهه مهم اعم از فعال سازی فازهای باقیمانده پارس جنوبی، انعقاد قرارداد با پیمانکاران و سازندگان داخلی، تامین منابع مالی ازطریق منابع داخلی واوراق قرضه وصندوق انرژی و فاینانس مشغول فعالیت مجدانه می بادش که این در نوع خود و در تاریخ صنعت نفت بی سابقه و بی نظیر است و هر یک از دست اندرکاران پروژه بر اساس جدول زمانی ومهلت تعیین شده متعهد بر انجام وظایف محوله در زمان مقررمی باشند و جریمه دیرکرد و پاداش زود کرد نیز جزو لاینفک تعهدات زمانی پیمانکاران داخلی و دست اندرکاران ذیمدخل در پارس جنوبی می باشد.

4- تحقق شعار،‌همت مضاعف وکار مضاعف و گسترش فرهنگ کار و تلاش برای جبران عقب ماندگی های تاریخی و حرکت پرشتاب به سوی تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای صد در صدی برنامه پنجم توسعه بی تردید در سایه تعامل و وحدت و در پرتو حرکت یکپارچه دولت محترم و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

بر اساس آنچه گفته شد نکاتی را با جنابعالی در میان می گذاریم و انتظار دارد یک بار دیگر از این منظر، موضوع را مورد عنایت و التفات ویژه قرار دهید، شاید فضا را برای برون رفت از وضعیت سئوال انگیزی که در آن قرار داریم، آماده نماید: اینکه چرا در زمان دولت های گذشته با تعلل و تعطیلی 80 ماهه شرکت های خارجی برای فعال سازی فازهای پارس جنوبی 8 سال از عمر ارزشمند صنعت نفت را به جای کار و تلاش توسعه ای به گفتار درمانی و فرصت سوزی مبدل کردند؟!

اینکه چرا تامین مالی از منابع داخلی را حتی در دولت های گذشته بر روی کاغذ هم نتوانستند ترسیم و درج نمایند!؟ اینکه چرا در دولت های گذشته با مرعوب شدن در مقابل شرکت های چند ملیتی، مشارکت پیمانکاران و سازندگان توانمند داخلی را بر نتابیده و با آنان با بدترین نوع ممکن مقابله کردند!؟ و ده ها چرایی دیگر مواردی است که چرا پیرامون آن هیچ گونه اظهار نظر و اعلام نظر و هرگز مصاحبه نمی شود!؟

بی تردید وزارت نفت همچون گذشته برای اجرای شایسته و بایسته فازهای باقیمانده پارس جنوبی همه راه های اصولی، قانوین و کارشناسی را طی خواهد کرد و از هرگونه طرح و ایده راهگشا استقبال می نماید. امید است افتخار بزرگ این اقدام ملی با همت عالی وحمایت همه جانبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وتلاش دولت محترم نصیب جریان ارزشی واصولگرای کشور گردد.

