نام حریف مهم نیست باید پیروز شویم/ به جای انتقال تیمهای استان را تقویت کنید

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیمش برابر استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق گفت: هیچگاه به نام و اعتبار تیم حریف و اینکه دچار چه حوادث و حواشی شده است، فکر نمیکنم. ما برنامههای تیم را برای رسیدن به هدفمان که سه امتیاز هر دیداری است، پیش میبریم و در این شرایط باید در دیدار با استیل آذین به پیروزی دست یابیم.
وی در مورد وضعیت تیم و بازیکنان پاس همدان افزود: شرایط تیم بسیار خوب است و بازیکنان با اشتیاق بسیاری در تمرینات شرکت میکنند. البته باید از مدیریت باشگاه و کادر فنی گذشته که برای تیم زحمات زیادی کشیدهاند، تشکر کنم. ضمن اینکه تغییر و تحولات در تیم نمیتواند ارزش و اعتبار کادرفنی گذشته را زیر سوال ببرد و عملکرد خوب مدیرروستا و کادرفنی اش بر همه مشهود است.
سرمربی جدید تیم فوتبال پاس از احتمال جذب یکی دو بازیکن جدید خبر داد و تاکید کرد: پاس بازیکنان جوان و پر انرژی دارد که با تکیه بر این نفرات میتوانیم به آنچه که انتظار داریم، برسیم. در این شرایط هدفگذاری ما و مسئولان باشگاه تثبیت جایگاه در لیگ برتر است که برای رسیدن به این موفقیت نیاز به حمایت کامل تماشاگران داریم.
وی در ادامه این گفتگو از اظهار نظر در مورد تیم ملی خودداری کرد و اظهار داشت: قصد دارم از زمان برگزاری اردوها و مسابقات تیم ملی که باعث وقفه 35 روزه در لیگ برتر شده است، جهت آمادهسازی تیم پاس برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر به بهترین شکل استفاده کنیم. تنها میگویم قصد داریم در این آشفته بازار کلاهی برای خود از این نمد بسازیم.
یاوری در پایان در مورد انتقال تیمها از تهران به شهرستانها گفت: شخصا اعتقاد دارم باید تیم خودجوش باشد و اینکه یک تیم از شهری به شهر دیگر برود، حرفهای نیست. اگر استان مرکزی از تیمهای دسته اول خود حمایت کرده و راهشان را برای صعود به لیگ برتر هموار کنند، این اتفاق خودجوش بوده و موفقیتهای آن لذت بخش است و در نهایت از هوادارانی که به تیم تعصب دارند، سود خواهد برد.
دیدار تیمهای فوتبال پاس همدان و استیل آذین در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 عصر فردا یکشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار میشود.
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