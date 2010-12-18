به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر از ابلاغ دستورالعمل اجرای طرح مشاغل خانگی به همه دستگاهها خبر داد و گفت: به کارگروههای اجرایی اشتغال استانها اعلام و تاکید شده است که مراحل اجرایی این دستورالعمل را با جدیت پیگیری و اجرا کنند.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار، اظهار داشت: در حال حاضر 214 رشته در زمینه طرح مشاغل خانگی شناسایی شده است و هم اکنون نیز در حال ارزیابی مشاغل جدید برای گنجاندن در فهرست مشاغل شناسایی شده هستیم.

فروزان مهر در تشریح فرایند برخورداری از تسهیلات مشاغل خانگی، افزود: مطابق پیش بینی های انجام گرفته در حال حاضر تمامی متقاضیان فعالیت در مشاغل خانگی پس از اطلاع رسانی از سوی دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی باید برای ثبت نام به سایت اداره کل تعاون مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اینها پیش بینی شده است که از طریق این سایت برخی از خدمات مشاوره ای نیز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.