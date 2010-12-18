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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

پخش مجموعه "خانه با حال خان" از 29 آذر ماه شروع می‌شود

پخش مجموعه "خانه با حال خان" از 29 آذر ماه شروع می‌شود

مجموعه "خانه با حال خان" به تهیه‌کنندگی ملیکا زارعی از 29 آذرماه هر روز از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به کارگردانی احمد درویش‌پور و نویسندگی محمد درویش برای کودکان و خردسالان در شبکه آموزش تهیه می‌شود. مجموعه "خانه با حال خان" در 90 قسمت 15 دقیقه‌ای از روز دوشنبه 29 آذرماه هر روز ساعت 10:45 روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.
 
موضوع این مجموعه درباره‌ با حال خان مرد جوانی است که به همراه دو دستیارش پشمک (عروسک تن پوش) و قلقلک (عروسک دستی) زندگی می‌کند. این برنامه با هدف آموزش و برخورد صحیح و کارشناسانه با رفتارهای ناشایست فرزندان، تشویق خردسالان به سرگرمی‌های ذهنی و بازی‌های گروهی، چگونگی رفتار با والدین و ... تهیه می‌شود.
 
عوامل این پروژه عبارتند از دستیار کارگردان: محمد درویش، طراح صحنه: منوچهر درویش‌پور، طراح لباس: مریم جزینی، نورپرداز: محمد صالحی، صدابرداران: امیر هاشمی و حسن جاوید، تصویربرداران: محمود صالحی، حمید شریعتی و اشکان گونایی، مدیر صحنه: امید شهلایی، طراح عروسک: اکرم صانعی، عروسک‌گردانان: اعظم صانعی، پیمان مردادی و حمید محمودیان، آهنگساز: احمد میرمعصومی، صداپیشگان: شاهد تهرانی، مینا فرخ‌نیا و مهرداد قرآن کیش، مدیر تولید: امیررضا مجذوبی و تدوین: امین حبیبی.
کد مطلب 1212107

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