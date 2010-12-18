به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به کارگردانی احمد درویش‌پور و نویسندگی محمد درویش برای کودکان و خردسالان در شبکه آموزش تهیه می‌شود. مجموعه "خانه با حال خان" در 90 قسمت 15 دقیقه‌ای از روز دوشنبه 29 آذرماه هر روز ساعت 10:45 روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

موضوع این مجموعه درباره‌ با حال خان مرد جوانی است که به همراه دو دستیارش پشمک (عروسک تن پوش) و قلقلک (عروسک دستی) زندگی می‌کند. این برنامه با هدف آموزش و برخورد صحیح و کارشناسانه با رفتارهای ناشایست فرزندان، تشویق خردسالان به سرگرمی‌های ذهنی و بازی‌های گروهی، چگونگی رفتار با والدین و ... تهیه می‌شود.

عوامل این پروژه عبارتند از دستیار کارگردان: محمد درویش، طراح صحنه: منوچهر درویش‌پور، طراح لباس: مریم جزینی، نورپرداز: محمد صالحی، صدابرداران: امیر هاشمی و حسن جاوید، تصویربرداران: محمود صالحی، حمید شریعتی و اشکان گونایی، مدیر صحنه: امید شهلایی، طراح عروسک: اکرم صانعی، عروسک‌گردانان: اعظم صانعی، پیمان مردادی و حمید محمودیان، آهنگساز: احمد میرمعصومی، صداپیشگان: شاهد تهرانی، مینا فرخ‌نیا و مهرداد قرآن کیش، مدیر تولید: امیررضا مجذوبی و تدوین: امین حبیبی.