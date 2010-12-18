سرکرده باند قاچاق سلاح در ایلام دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان ایلام، این فرد شرور که از سال 85 با راه‌اندازی باندی معروف به سیکا اقدام به تهدید، زورگیری، راهبندان، تجاوز به عنف و ایجاد رعب و وحشت می‌کرد، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دستگیر شد.

در اطلاعیه‌ روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان ایلام ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه مردم ولایتمدار و فهیم استان به ویژه مردم و مسئولان شهرستان ملکشاهی آمده است: شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار فعالیت‌های ضد امنیتی گروهک‌های ضد انقلاب، مظنونین به جاسوسی، باندهای شرارت، قاچاق سلاح و مواد مخدر را برای پیگیری به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان ارسال کنند.