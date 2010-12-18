چای ارکان توسعه شمال کشور است

حسین کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امر جامعیت و گستردگی مصرف چای در کشور و محدود بودن مناطق مناسب برای کشت و صنعت این محصول در شمال ایران است، بنابراین پرداختن به موضوع چای سرفصل پرداختن به بسیاری از موضوعات علمی و صنعتی است.

وی همچنین از تشکیل کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت اشاره کرد و اظهارداشت: این کانونها با هدف تبیین و تسهیل رابطه دانشگاه به عنوان بازوی علمی و صنعت به عنوان بازوی عملی توسعه کشور و رفع نیاز اساسی بخش مصرف، صنعت و خدمات به منظور ایجاد مزیت رقابتی و افزایش توان صادرات، تحت حمایت و نظارت دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده اند.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: کانون هماهنگی "فناوری چای" با انگیزه پرداختن به موضوع راهبردی کشت و صنعت چای در راستای این اهداف تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: کانون هماهنگی فناوری چای ضمن در نظر گرفتن اهداف اصلی کانونها بر انتقال و توسعه فناوری های جدید و گسترش همکاری های دانشگاه و صنعت اهتمام می ورزد.