انفجار کپسول گاز موجب کشف 22 کیلوگرم کراک شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ حبیب کربلایی محمد نژاد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: گزارشی از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در اختیار ماموران کلانتری 12 گرگان قرار گرفت که ماموران را از یک مورد انفجار کپسول گاز خودرو در یکی از خیابان های این شهر با خبر کرد.

وی افزود: در پی کسب این خبر بلافاصله اکیپی از ماموران در محل حضور پیدا کرده و در بررسی بعمل آمده از صحنه وقوع این حادثه مشخص شد یکی از قاچاقچیان مواد مخدر که اقدام به جاسازی محموله کراک در کپسول گاز خودرو کرده بود، حین برش و تخلیه مواد بر اثر انفجار به شدت مصدوم و قبل از حضور ماموران ازمحل متواری شده است.

سرهنگ محمدنژاد ادامه داد: بر اثر این حادثه همسر و دو فرزند متهم به شدت مجروح و بر اثر شدت جراحات به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی گرگان تصریح کرد: در بازرسی از محل 22 کیلو و 800 گرم کراک کشف و یکدستگاه خودرو پراید از متهمان توقیف شد.