دیوار امنیتی سیستان و بلوچستان نیازمند ترمیم است

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طی پیامی درباره حادثه تروریستی چابهار تصریح کرد: حادثه تروریستی چابهار که در ایام عزاداری حسینی و در خیل عظیم عزاداران حضرت سید الشهدا(ع) رخ داد و به شهادت جمع دیگری از سوگواران سالار شهیدان اعم از هموطنان شیعه و سنی انجامید، بار دیگر پرده تزویر از رخسار مدعیان حقوق بشر برداشت و استیصال و درماندگی جبهه کفر در مقابله با نظام اسلامی ما را به تصویر کشید.



وی در این پیام آورده است : این حادثه نشان داد که دیوار امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان نیازمند ترمیم است و این ترمیم با کمک اقدامات اطلاعاتی و امنیتی برون مرزی در خاک پاکستان عملی است، لذا مناسب است دولت ایران با تاسیس قرارگاه مشترکی با دولت پاکستان برای مقابله با این تهدیدات و یا با استفاده از حقوق بین المللی خویش، راسا نسبت به تشکیل یک نیروی مخصوص، اقدام و مراکز اصلی بمب گذاران را در خاک پاکستان منهدم کند. در حقیقت همان کاری که همه قدرتهای بزرگ، برای حفظ امنیت شهروندان خود انجام می دهند، در غیر صورت ممکن است در آینده نیز شاهد تکرار این گونه حوادث باشیم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این پیام آورده است: جای تاسف است که قدرت های بین المللی صرفا به محکوم کردن این حادثه بسنده کرده و از دادن اطلاعات خود به ایران پرهیز می کنند. براستی اگر آقای اوباما مخالف اینگونه اقدامات است، اطلاعات دقیق و فراوانی که دستگاههای اطلاعاتی امریکا از این گروهها در اختیار دارند را به دولت ایران بدهند. مگر نه این است که ایران سالانه در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر که به سوی اروپا و امریکا روانند دهها شهید می دهد و همواره نیز مورد تشویق سازمان ملل قرار می گیرد پس چرا اروپا و امریکا که مدعی مخالفت با تروریست ها هستند با ایران همکاری نمی کنند؟ آیا مردم ما حق ندارند که خود امریکا و اروپا را شریک جرم این تروریست ها بدانند؟



محسن رضایی در پایان آورده است: اینجانب بر حسب وظیفه شهادت این عزیزان را به محضر مبارک ولی عصر (عج) ، مقام معظم رهبری ، مردم وفادار خطه سیستان و بلوچستان و بویژه به اهالی محترم چابهار و خانواده های داغدار این عزیزان تبریک و تسلیت عرض نموده ، مصرانه از دستگاههای امنیتی و مسئول می خواهم با تلاش مجدانه ، عاملان این حرکت مذبوحانه را شناسایی و به کیفر و مجازات برسانند.