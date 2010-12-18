معلم آموزش و پرورش استثنایی گیلانی مقام اول بازیگری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با هدف ارتقای سطح کیفی تئاتر سراسر کشور و حضور در جشنواره های استانی، منطقه ای و بین المللی تئاتر فجر، بیست و سومین جشنواره تئاتر استان گیلان در رشت برگزار شد.

این جشنواره که به مدت سه روز به اجرا در آمد " مهدی مخبری " با بازی در نمایش همسایه آقا به کارگردانی " ابوذر مزاری جلالی " و به امید دیدار به کارگردانی " محمد پور جعفری " توانست رتبه اول بازیگری مرد را از آن خود کند.

این دو نمایش به عنوان نمایشهای منتخب گیلان برای شرکت در بیست و دومین جشنواره منطقه یک کشور در سمنان معرفی شد و مخبری در این جشنواره نیز دوباره جائزه بازیگر اول مرد و دیپلم افتخار را به دست آورد.

" مهدی مخبری " از آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و از بازیگران و مجریان رادیو و تلویزیون گیلان بوده و در مدت بیش از 10 سال فعالیت هنری توانست 14 عنوان و رتبه بازیگری و دیپلم افتخار در جشنوارههای منطقه ای و کشوری را کسب کند.