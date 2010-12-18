"خردنامه صدرا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین شماره از فصلنامه علاوه بر سرمقاله، مقالاتی از دکتر غلامرضا ذکیانی استادیاردانشگاه علامه طباطبایی با عنوان "راز بداهت شکل اول قیاس" و "عالم میانه در مکتب اشراق و فلسفه‏های وجودی" کاری از دکتر منیره پلنگی استادیار مدرسه عالی شهید مطهری و"بررسی تطبیقی «انسان کامل» از نظر ابن عربی و مولوی" تحقیقی از دکتر قدرت الله خیاطیان استادیار دانشگاه سمنان و "نقش تهذیب در کسب معرفت ازنگاه ملاصدرا" به قلم دکتر فاطمه سلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) آمده است.

همچنین "نگاهی تحلیلی به بخش آموزه‏های برهان سینوی" از دکتر مسعود امید استادیار دانشگاه تبریز"رابطه مفهوم و مصداق درنظام فلسفی صدرالمتألهین" تحقیقی مشترک از دکتر فیاض صابری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد و سید مجتبی میردامادی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و" بررسی براهین جهانشناختی درآثار علامه طباطبایی و مقایسه آن با آراء سهروردی" تحقیقی مشترک از دکتر فروزان راسخی استادیار دانشگاه الزهرا و سمیه کلاهدوزان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا از جمله مقالاتی هستند که در این شماره فصلنامه گنجانده شده‏اند.

درچکیده "بررسی تطبیقی انسان کامل از نظر ابن عربی و مولوی" آمده است: ابن عربی و مولوی ،عارف و شاعر نامدار معاصر یکدیگر در قرن هفتم هجری هستند. یکی از دیار غرب جهان اسلام و دیگری از سرزمین شرق آن . اهمیت ابن عربی در تنظیم و تدوین و ارائه نظام عرفان نظری اسلامی و نظریه پردازی در آن زمینه است که شعاع تأثیرات تعلیمات و افکار وی تا کنون باقی است. اهمیت مولوی به جهت بیان مفاهیم عمیق عرفانی است که عمدتاً بصورت شعر به فارسی و مثنوی وی شاهکار و مهمترین اثر عرفانی ادب فارسی است.