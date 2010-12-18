"خردنامه صدرا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین شماره از فصلنامه علاوه بر سرمقاله، مقالاتی از دکتر غلامرضا ذکیانی استادیاردانشگاه علامه طباطبایی با عنوان "راز بداهت شکل اول قیاس" و "عالم میانه در مکتب اشراق و فلسفههای وجودی" کاری از دکتر منیره پلنگی استادیار مدرسه عالی شهید مطهری و"بررسی تطبیقی «انسان کامل» از نظر ابن عربی و مولوی" تحقیقی از دکتر قدرت الله خیاطیان استادیار دانشگاه سمنان و "نقش تهذیب در کسب معرفت ازنگاه ملاصدرا" به قلم دکتر فاطمه سلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) آمده است.
همچنین "نگاهی تحلیلی به بخش آموزههای برهان سینوی" از دکتر مسعود امید استادیار دانشگاه تبریز"رابطه مفهوم و مصداق درنظام فلسفی صدرالمتألهین" تحقیقی مشترک از دکتر فیاض صابری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد و سید مجتبی میردامادی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و" بررسی براهین جهانشناختی درآثار علامه طباطبایی و مقایسه آن با آراء سهروردی" تحقیقی مشترک از دکتر فروزان راسخی استادیار دانشگاه الزهرا و سمیه کلاهدوزان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا از جمله مقالاتی هستند که در این شماره فصلنامه گنجانده شدهاند.
درچکیده "بررسی تطبیقی انسان کامل از نظر ابن عربی و مولوی" آمده است: ابن عربی و مولوی ،عارف و شاعر نامدار معاصر یکدیگر در قرن هفتم هجری هستند. یکی از دیار غرب جهان اسلام و دیگری از سرزمین شرق آن . اهمیت ابن عربی در تنظیم و تدوین و ارائه نظام عرفان نظری اسلامی و نظریه پردازی در آن زمینه است که شعاع تأثیرات تعلیمات و افکار وی تا کنون باقی است. اهمیت مولوی به جهت بیان مفاهیم عمیق عرفانی است که عمدتاً بصورت شعر به فارسی و مثنوی وی شاهکار و مهمترین اثر عرفانی ادب فارسی است.
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