  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

ورود 500 دوچرخه جدید به خانه های دوچرخه شرق تهران

ورود 500 دوچرخه جدید به خانه های دوچرخه شرق تهران

شهردار منطقه 8 از ورود 500 دوچرخه دنده ای جدید به خانه های دوچرخه شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این خبر گفت: دوچرخه های جدید نارنجی رنگ، سبکتر و راحت تر از  دوچرخه های قبلی هستند.

وی افزود: هم اکنون 34 خانه دوچرخه در سطح منطقه وجود دارد که تا 3 ماه دیگر به 44 خانه دوچرخه خواهد رسید و تا پایان سال جاری تعداد خانه های دوچرخه به عدد 50 می رسد.
 
شادالوئی با اشاره به اهمیت استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری گفت: منطقه 8 از نظر بافت جمعیتی، شهرسازی، فرهنگ و استقبال مردمی به عنوان پایلوت دوچرخه انتخاب شده است و در حال حاضر تعداد بیشماری از شهروندان منطقه از دوچرخه استفاده می کنند.
 
وی با تاکید بر شبانه روزی شدن خانه های دوچرخه در شرق تهران افزود: با اجرای این طرح شهروندان با ارائه کارت عضویت خود می توانند پس از استفاده از دوچرخه آن را در مقصد مورد نظر تحویل دهند.
 
شهردار منطقه 8 گفت: اجرای این طرح در این منطقه می تواند الگویی برای سایر مناطق شهر تهران باشد.
کد مطلب 1212121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها