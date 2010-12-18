ورود 500 دوچرخه جدید به خانه های دوچرخه شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این خبر گفت: دوچرخه های جدید نارنجی رنگ، سبکتر و راحت تر از دوچرخه های قبلی هستند.

وی افزود: هم اکنون 34 خانه دوچرخه در سطح منطقه وجود دارد که تا 3 ماه دیگر به 44 خانه دوچرخه خواهد رسید و تا پایان سال جاری تعداد خانه های دوچرخه به عدد 50 می رسد.

شادالوئی با اشاره به اهمیت استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری گفت: منطقه 8 از نظر بافت جمعیتی، شهرسازی، فرهنگ و استقبال مردمی به عنوان پایلوت دوچرخه انتخاب شده است و در حال حاضر تعداد بیشماری از شهروندان منطقه از دوچرخه استفاده می کنند.

وی با تاکید بر شبانه روزی شدن خانه های دوچرخه در شرق تهران افزود: با اجرای این طرح شهروندان با ارائه کارت عضویت خود می توانند پس از استفاده از دوچرخه آن را در مقصد مورد نظر تحویل دهند.

شهردار منطقه 8 گفت: اجرای این طرح در این منطقه می تواند الگویی برای سایر مناطق شهر تهران باشد.