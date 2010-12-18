محمود بهمنی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه ای ساعاتی پیش در بانک مرکزی با مدیران بانکهای دولتی و خصوصی در مورد هدفمندی یارانه ها خبرداد و گفت: در این جلسه بر آمادگی سیستم بانکی برای اجرای هدفمندی یارانه ها تاکید شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این جلسه برای این منظور بود که اگر اجرای هدفمندی یارانه ها به طور ناگهانی اعلام شود و یا اگر قرار باشد تا 2 - 3 روز آینده عملیاتی شود، بانکها قادر باشند امکانات و تمهیدات لازم را برای این منظور فراهم کنند.

وی با بیان اینکه البته از زمان دقیق اجرای هدفمندی یارانه ها اطلاع ندارم، تصریح کرد: بانکها باید در تمام زمینه ها آمادگی لازم را داشته باشند، فرضا اگر قرار باشد که مردم وجوه یارانه های نقدی خود را تبدیل به سپرده کرده و یا اینکه آن را به صورت نقدی از بانک دریافت کنند، بانکها باید آمادگی داشته باشند.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانکها باید بتوانند ساعات بیشتری را برای مردم در همین راستا اختصاص دهند، اظهارداشت: زمان دقیق اجرای هدفمندی یارانه ها را رئیس جمهوری اعلام می کند.

نقدینگی افزایش نمی‌یابد

وی با تاکید بر اینکه با اجرای هدفمندی یارانه ها نقدینگی افزایش نمی یابد؛ زیرا پولی از چرخه خارج نخواهد شد، تصریح کرد: پول در سیستم باقی خواهد ماند و تنها از حسابی به حساب دیگری می رود و این پول بلاخره باید در جایی بنشیند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها به نحوی در حال اجرا است که تاثیری بر روی تورم نگذارد، تصریح کرد: قیمتها شدیدا تحت کنترل است و کالاهای ضروری و اساسی به میزان کافی ذخیره سازی شده است.

وی ادامه داد: همانطور که وزارت بازرگانی اعلام کرده است واردات کالاهای اساسی به میزان کافی صورت گرفته است، بنابراین قیمتها افزایش نمی یابد و کنترل شده است.

آغاز اصلاح قیمتها در همین ماه

در همین حال، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رئیس کارگروه ویژه کنترل بازار امروز خبر داد: در همین ماه و در آینده ای بسیار نزدیک، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمتها آغاز می‌شود.

وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها به زودی در سراسر کشور و با رعایت حال دهکهای پایین جامعه اجرا خواهد شد و همین طور که ماه محرم بزرگ‌ترین تحول در عالم رخ داد، امروز نیز رخداد دیگری شکل خواهد گرفت و آن هم انقلاب در بخش اقتصادی و معیشت مردم است.