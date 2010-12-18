به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی موسویزاده سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه ضمن اعلام این خبر گفت: در این همایش منطقهای که با همکاری دبیرخانه کنگره شیخ بهایی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و همزمان با سالروز ولادت این فقیه محدّث برگزار خواهد شد، 11 نفر از شخصیتهای مذهبی، فرهنگی و دانشگاهی کشورهای ایران، سوریه و لبنان پیرامون موضوع مقالات خود به سخنرانی میپردازند.
وی افزود: در این همایش به جنبههای فلسفی، عرفانی و کلام شیخ بهایی، دستاوردهای معماری شیخ بهایی وجنبههای ادبی و فقهی این عالم فرزانه پرداخته خواهد شد.
موسویزاده یادآور شد: این همایش با قرائت پیام دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان و همچنین پیام دکتر ریاض عصمت وزیر فرهنگ کشور سوریه آغاز میشود.
