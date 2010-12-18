۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

همایش بزرگداشت شیخ بهایی در سوریه برگزار می‌شود

همایش بزرگداشت علامه شیخ بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی) به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه 2 دی‌ماه در محل تالار امام خمینی(ره) رایزنی فرهنگی کشورمان در دمشق برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی موسوی‌زاده سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه ضمن اعلام این خبر گفت: در این همایش منطقه‌ای که با همکاری دبیرخانه کنگره شیخ بهایی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و همزمان با سالروز ولادت این فقیه محدّث برگزار خواهد شد، 11 نفر از شخصیتهای مذهبی، فرهنگی و دانشگاهی کشورهای ایران، سوریه و لبنان پیرامون موضوع مقالات خود به سخنرانی می‌پردازند.

وی افزود: در این همایش به جنبه‌های فلسفی، عرفانی و کلام شیخ بهایی، دستاوردهای معماری شیخ بهایی وجنبه‌های ادبی و فقهی این عالم فرزانه پرداخته خواهد شد.

موسوی‌زاده یادآور شد: این همایش با قرائت پیام دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان و همچنین پیام دکتر ریاض عصمت وزیر فرهنگ کشور سوریه آغاز می‌شود.
 

