به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی علت انتخاب کاوه مهرابی به عنوان سفیر صلح، دوستی و ورزش در جهان را اخلاق و رفتار مناسب این ورزشکار عنوان کرده است. فدراسیون جهانی بدمینتون همچنین کاوه مهرابی را به عنوان الگوی اخلاقی برای بدمینتون‎بازان جهان معرفی کرده است.

