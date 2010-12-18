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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

از سوی فدراسیون جهانی؛

بدمینتون‎باز ایران سفیر صلح، دوستی و ورزش شد

بدمینتون‎باز ایران سفیر صلح، دوستی و ورزش شد

فدراسیون جهانی بدمینتون، کاوه مهرابی را به عنوان سفیر صلح، دوستی و ورزش در جهان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی علت انتخاب کاوه مهرابی به عنوان سفیر صلح، دوستی و ورزش در جهان را اخلاق و رفتار مناسب این ورزشکار عنوان کرده است. فدراسیون جهانی بدمینتون همچنین کاوه مهرابی را به عنوان الگوی اخلاقی برای بدمینتون‎بازان جهان معرفی کرده است.
 

کد مطلب 1212125

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