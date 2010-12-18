به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی علت انتخاب کاوه مهرابی به عنوان سفیر صلح، دوستی و ورزش در جهان را اخلاق و رفتار مناسب این ورزشکار عنوان کرده است. فدراسیون جهانی بدمینتون همچنین کاوه مهرابی را به عنوان الگوی اخلاقی برای بدمینتونبازان جهان معرفی کرده است.
فدراسیون جهانی بدمینتون، کاوه مهرابی را به عنوان سفیر صلح، دوستی و ورزش در جهان معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی علت انتخاب کاوه مهرابی به عنوان سفیر صلح، دوستی و ورزش در جهان را اخلاق و رفتار مناسب این ورزشکار عنوان کرده است. فدراسیون جهانی بدمینتون همچنین کاوه مهرابی را به عنوان الگوی اخلاقی برای بدمینتونبازان جهان معرفی کرده است.
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