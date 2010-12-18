ورود 3 هزار تن هندوانه به بازار در آستانه شب یلدا

بهروز غیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تنظیم بازار در شب یلدا برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: هندوانه از میوه‌های خارج از فصل به شمار می رود اما جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان برای تامین نیاز بازار در شب یلدا اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: برداشت هندوانه سیستان و بلوچستان در 150 هکتار و شهریور ماه انجام شده است و کشاورزان برای ارسال این محصولات به بازار آمادگی دارند.

مدیرکل دفتر محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: 3 هزار تن هندوانه برداشت شده و آماده حمل به بازار است و این محصولات در شهرهای چابهار و کنارک و در هوای آزاد کشت شده و در انبارها ذخیره شده اند.

غیبی با بیان اینکه هندوانه از اواخر آذرماه به بازار وارد می شود، گفت: استان های جنوبی برای تامین محصولات جالیزی خارج از فصل آمادگی دارند.

مدیر کل دفتر امور میوه وزارت جهاد کشاورزی همچنین پیش از این در گفتگو با مهر از وفور انار در بازار خبر داده گفته بود: امسال پس از 3 سال دوره خشکسالی، تولید انار به 600 هزار تن رسید که به وفور در بازار عرضه می شود.