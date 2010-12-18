به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" به کارگردانی بهنام بهزادی در کانون فیلم دانشگاه صنعتی امیر کبیر نمایش داده می‌شود. داستان این فیلم درباره سیامک راننده مینی‌بوس است. او تصمیم می‌گیرد در یک فرصت چند روزه، کارهایی را که همیشه حسرت‌شان را داشته انجام دهد و در روز تولدش از دنیا برود. علیرضا آقاخانی، عبادالله کریمی، رایا نصیری، نگار جواهریان، رامین راستاد و ... بازیگران این فیلم هستند.

این نشست چهارشنبه اول دی‌ماه ساعت 15 با حضور بهنام بهزادی، علیرضا آقاخانی، نگار جواهریان، محسن آزرم و رامتین شهبازی منتقدان سینما در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر روی پرده می‌رود و نقد می‌شود.



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