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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

مراسم سوگواری شهادت امام سجاد(ع) برگزار می‌شود

مراسم سوگواری شهادت امام سجاد(ع) برگزار می‌شود

همزمان با سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) مراسم عزاداری آن ‌حضرت شنبه 27 آذر بعد از نماز مغرب و عشاء در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مراسم سوگواری شهادت حضرت امام سجاد (ع)‌ شبانگاه شنبه 27 آذر ‌پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام معین شیرازی و نوحه سرایی اسدالله عربسرخی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر امروز نیز مراسم عزاداری شهادت سالروز شهادت سیدالساجدین حضرت امام زین العابدین (ع) با مرثیه سرایی  محمود کریمی فاضل در مصلای بزرگ ری برگزار شد.

روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)‌ مقدم سوگواران حضرتش را به این مراسم گرامی می دارد.

کد مطلب 1212129

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