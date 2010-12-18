به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مراسم سوگواری شهادت حضرت امام سجاد (ع)‌ شبانگاه شنبه 27 آذر ‌پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام معین شیرازی و نوحه سرایی اسدالله عربسرخی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.



پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر امروز نیز مراسم عزاداری شهادت سالروز شهادت سیدالساجدین حضرت امام زین العابدین (ع) با مرثیه سرایی محمود کریمی فاضل در مصلای بزرگ ری برگزار شد.



روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)‌ مقدم سوگواران حضرتش را به این مراسم گرامی می دارد.