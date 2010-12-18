آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی شهروندان خوزستانی آغاز شد

بهنام مریدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: دستگاه های ویژه آرشیو الکترونیکی درشهرهای بندر امام، امیدیه، آغاجاری، سردشت، اندیکا، شوشتر، شاوور، گتوند و رامشیرمستقرشده و به طورهمزمان کار آرشیو الکترونیک را براساس دستورالعملها و قالبهای تایید شده سازمان ثبت احوال در حال انجام است.

وی افزود: براساس زمان بندی معین شده تا پایان دی ماه تصویربرداری اسناد هویتی شهروندان این 9 شهر به پایان می رسد.



عضو شورای اداری استان خوزستان گفت: ازابتدای آذرماه سال جاری که به طور رسمی کار آشیو الکترونیکی آغاز شده تا کنون بیش از 40 هزار برگ سند اسکن و تصویر برداری شده است.



مدیرکل سازمان ثبت احوال استان خوزستان همچنین از اجرایی شدن کامل طرح صدور شناسنامه‌ های مکانیزه در استان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: شناسنامه‌ های طرح قدیم در بحث جعل، دست‌نویس، امنیت، عکس و ... دارای مشکلات بسیاری بودند.



مریدی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور از حدود یک سال پیش به این جمع ‌بندی رسید که نسبت به صدور شناسنامه‌ های طرح جدید که از نظر امنیت و موارد دیگر دارای کیفیت بیشتری است اقدام کند.



مدیرکل سازمان ثبت احوال استان خوزستان ادامه داد: شناسنامه ‌های طرح جدید از کیفیت و امنیت بسیار بالاتری برخوردار است و در بحث انتخابات نیز کاربرد آن تسهیل‌ تر می ‌شود.



عضو شورای اداری استان خوزستان افزود: صدور شناسنامه ‌های طرح جدید از سال جاری در کلانشهر تهران کلید خورد و استان خوزستان نیز به تبع کشور این کار را آغاز کرده است.



وی خاطرنشان کرد: شهرستان اهواز به چهار دستگاه صدور شناسنامه ‌های جدید تجهیز شده و از حدود چهار ماه پیش کار صدور این نوع شناسنامه‌ ها ویژه افراد بالای 15 سال آغاز شده است.



مدیرکل سازمان ثبت احوال استان خوزستان بیان داشت: سایر شهرهای استان را نیز در دستور کار داریم که در این ارتباط پنج دستگاه صدور شناسنامه خریداری شده است.



مریدی یادآور شد: تلاش داریم چنانچه دستگاه ‌های لازم از خارج از کشور وارد شود، سایر شهرها را نیز تجهیز کرده و تا پایان سال جاری این طرح را در تمام استان اجرایی کنیم.



وی اذعان داشت: 27 شهر در استان خوزستان دارای ادارات ثبت احوال مستقل هستند که در برخی از آنها نیز یک دستگاه صدور شناسنامه جوابگو نیست و شهرهای بزرگی همچون اهواز، آبادان، دزفول و ... باید به بیش از دو دستگاه مجهز شوند.



مدیرکل سازمان ثبت احوال استان خوزستان تاکید کرد: علاوه بر دستگاه‌ های خریداری شده ‌ای که اکنون در اختیار داریم 20 دستگاه دیگر نیز در راه وصول است که در صورت تحقق این امر، تا پایان سال جاری صدور شناسنامه‌ های مکانیزه در تمام استان اجرایی می‌ شود.