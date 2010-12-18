ویکی لیکس "عمر البشیر" را نشانه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت ویکی لیکس در سند جدیدی با اشاره به گفتگوی دیپلمات های آمریکایی با دادستان دادگاه جنایی بین المللی نوشت که "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان بیش از 9 میلیارد دلار از درآمد نفتی این کشور فقیر را به حساب های بانکی خود در لندن منتقل کرده است.

ویکی لیکس این گزارش را در حالی منتشر می کند که بانک "لیودز" اعلام کرد هیچ حسابی به اسم عمر الشیر در این بانک انگلیسی به ثبت نرسیده است.

بر این اساس در صورتی که ادعای ویکی لیکس درباره عمر البشیر درست باشد، مبلغ 9 میلیارد دلار یعنی حدود یک دهم تولید ناخالص داخلی سودان در بانک های انگلیس است، این درحالیست که این کشوراز فقیرترین کشورهای جهان شناخته می شود.

یادآور می شود که در اسناد جدید ویکی لیکس که در 250 هزار صفحه منتشر کرده، یک سری از مسائل محرمانه از جمله جاسوسی آمریکا از سازمان ملل تا مسائل جنگ افغانستان فاش شده است. این سایت این اسناد را از تلگرام های ارسال شده از سفارتخانه های آمریکا در سراسر جهان بدست آورده است.