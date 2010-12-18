سایت کاوشگران روابط عمومی در پی تعامل و همفکری است

محمد خجسته نیا مدیر سایت کاوشگران روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی این پایگاه اینترنتی خبر داد و گفت: بحث توسعه ادبیات روابط عمومی همیشه از مهمترین مشغله های فکری روابط عمومی های کشور بوده است. خوشبختانه در دهه اخیر منابع خوبی از مجلات و کتابها گرفته تا همایش های تخصی به توسعه ادبیات روابط عمومی کمک شایانی کرده اند.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع رسانه های دیجیتال، طبق برنامه ها این بخش باید سهمی 20 درصدی ازفعالیت های رسانه ای را به خود اختصاص می‌داد. بنابراین تصمیم گرفتیم پایگاه اینترنتی کاوشگران روابط عمومی را راه اندازی کنیم تا خانواده چند ده هزار نفری روابط عمومی ها در کشور بتوانند از با استفاده از امکانات این سایت، مسائل لازم و مهم فعالیت در یک نهاد روابط عمومی را دریافت کنند.

خجسته نیا گفت: یکی از موضوعات مهم، توزیع و گسترش ادبیات روابط عمومی هاست. متاسفانه بسیاری از همایش ها و برنامه ها در تهران برگزار می شود و برنامه ها و سیاست ها به سختی به دیگر نقاط کشور انتقال می یابد. بهترین راه برای رفع این مشکل استفاده از یک سایت اینترنتی بود که از تمامی نقاط کشور قابل دسترسی باشد و روابط عمومی ها بتوانند با استفاده از نرم افزار و سخت افزارها به دانش روز مجهز شوند.

مدیر سایت کاوشگران روابط عمومی گفت: سایت نزدیک به 4 ماه است که فعالیت جدی خود را آغاز کرده است. در این پایگاه اینترنتی سعی کردیم از قالب ها و بخش های مختلفی بهره ببریم. این سایت علاوه بر پوشش اخبار داخلی حوزه روابط عمومی‌ها، در هفته چندین خبر بین المللی این عرصه را نیز ترجمه و منتشر خواهد کرد تا فعالان عرصه روابط عمومی در کشور، از تحولات روز روابط عمومی در جهان با اطلاع باشند.

وی افزود: مصاحبه با مدیران و صاحب نظران روابط عمومی ها، انتشار مجموعه مقالات و یادداشت های هفتگی در سایت از دیگر برنامه های کاری این پایگاه اینترنتی است. یکی دیگر از مسائلی که انگیزه راه اندازی این تارنمای اینترنتی شد عدم تناسب تعداد بازدیدکنندگان اینترنتی سایت ها و وبلاگ های مرتبط با این عرصه، با تعداد افراد جامعه روابط عمومی ها بود. جامعه روابط عمومی کشور جمعیتی حدود 50000 نفر دارد اما تعداد بازیدکنندگان از این سایت ها گاهی حدود 100 نفر بود.

خجسته نیا گفت: قصد داریم با جلب اعتماد فعالان روابط عمومی ها، یک فضای تعاملی را در این سایت داشته باشیم و با همفکری اعضای خانواده روابط عمومی، به پیشبرد اهداف این نهادها سرعت ببخشیم. تا به حال روابط خوبی با پیشکسوتان، استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها برقرار کرده ایم که این روابط در حال گسترش است.

مدیر سایت کاوشگران روابط عمومی این پایگاه اینترنتی را متعلق به همه اعضای روابط عمومی ها دانست و گفت: این نهاد یک مجموعه خصوصی است و به کمک همه این دوستان برای بلوغ و باروری احتیاج دارد. بنابراین مشارکت این افراد به نفع روابط عمومی ها و سایت کاوشگران روابط عمومی است.