زیرگذر شهید لاوی رای مثبت را کسب نکرد

غلامرضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به حساسیت منطقه چون گلستان شهدا اظهار داشت: هرگونه تصمیم نادرست، علاوه بر اینکه آلودگی صوتی به منطقه وارد می‌کند می‌تواند میدان بسیج را که به نوعی سمبل دفاع مقدس است را نیز از بین ببرد.

وی ادامه داد: ابتدا مقرر شده بود که در این پروژه بار ترافیکی آبشار و آپادانا در پروژه‌ای تحت عنوان شهید لاوی، بخشی از ترافیک را به طور موقت به سمت سعادت آباد تا ادامه پل غدیر هدایت و ارتباط ضعیفی را در کنار سایر محلهای عبوری برقرار کند.

این عضو شورای شهر اصفهان یادآور شد: این طرح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان رای نیاورد و مقرر شد که برای بررسیهای بیشتر در کمیسیون عمران طرح شود.

شیران با بیان اینکه این پروژه در دو هفته گذشته در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح شد، خاطر نشان کرد: شهرداری اصفهان به منظور تحول در نظام خیابانها و سهولت در رفت و آمد شهری، پروژه‌هایی را در دست اقدام دارد که پروژه شهید لاوی واقع در خیابان سجاد(ره) و میدان بسیج از جمله این موارد است.