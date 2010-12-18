یک فرمانده ارشد طالبان در غرب افغانستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرنگار مهر از هرات، "عبدالجبار قوماندان" رئیس پلیس ولایت بادغیس می گوید که ملا تورجان قوماندان عضو سرشناس طالبان در شهرستان بالامرغاب ولایت بادغیس که بیشتر حملات مخالفین دولت از سوی وی سازماندهی می شد کشته شد.



مقامات امنیتی در ولایت بادغیس می گویند این حادثه بعد از آن صورت گرفت که هواپیمای های آمریکا موتور سکلیت حامل ملا تورجان را در شهرستان بالامرغاب هدف قرار دادند.



وی درعین حال افزود: ملا تورجان از طرف شوراى طالبان در پاکستان به عنوان عضو کمیسیون طالبان در منطقه بالامرغاب تعیین شده بود.



سه روز قبل نیز نیروهای ناتو در شهرستان بالامرغاب بادغیس مواضع گروه طالبان را هدف بمباران قرار دادند که در نتیجه سه نفر از طالبان کشته و چهار نفر دیگرشان زخمی شدند.



گروه طالبان تا به حال در این مورد اظهار نظری نکرده اند.