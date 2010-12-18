سالانه باید 120 کیلومتر از شبکه آبرسانی بوشهر نوسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد باقر بستانیان بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات شبکه های آبرسانی بوشهر با تاکید بر نوسازی شبکه توزیع آب شهرهای استان، اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار سالانه باید پنج درصد از شبکه توزیع شهرهای استان اصلاح شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه امسال 53 کیلومتر از شبکه آبرسانی شهری بوشهر نوسازی شده است، افزود: برای نوسازی سالانه 120 کیلومتر از شبکه آبرسانی شهری استان اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال نیاز است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اضافه کرد: این در حالیست که اعتبار مصوب سال جاری برای نوسازی شبکه های توزیع حدود 35 میلیارد ریال بوده است.

بستانیان با اشاره به اینکه طول کل شبکه توزیع آب شهرهای استان حدود دو هزار و 400 کیلومتر است، گفت: تاکنون حدود 43 درصد از کل شبکه توزیع آب شهرهای استان بوشهر طی سالیان اخیر نوسازی شده است.

وی به تجهیز ساختمان خدمات مشترکین برازجان با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال خبر داد و گفت: در روزهای آتی با تجهز بیشتر این ساختمان به وسایل مورد نیاز، مراجعین این شرکت وقت کمتری را برای انجام کارهای خود طی خواهند کرد.