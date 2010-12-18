به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پورعباس در نشست هم‌اندیشی مسئولان دانشگاه جامع علمی کاربردی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با اشاره به فعالیت‌های عملیاتی چند ماه اخیر در جهت اجرای نظام آموزش مهارتی در ایران افزود: با تصویب دوره های کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته پودمانی، یک ظرفیت عمده در دانشگاه جامع علمی کاربردی برای ادامه تحصیل فارغ التحصیلان هنرستان‌های صنعتی و کار و دانش و همچنین شاغلان بخش‌های مختلف ایجاد شده است. سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی ابراز امیدواری کرد: با تعامل کامل دانشگاه جامع علمی کاربردی وسازمان فنی و حرفه‌ای امکان ادامه تحصیل این افراد به نحو خوبی فراهم شود.

پورعباس در تشریح چگونگی تدوین نظام آموزش مهارتی در کشور گفت: شیوه آموزش مهارتی همزمان با ایران در سال 58در استرالیا نیز مطرح شد و در حال حاضر آموزش های مهارتی 70 درصد بخش آموزش استرالیا را در برگرفته و 30 درصد آموزشهای آنها مجازی است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: آموزش‌های مهارتی در کشور مالزی در سال 68 آغاز شد. مالزی در حال حاضر به عنوان الگوی توسعه در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح است و همه اینها مبتنی بر حرکت، تحول و انقلاب نظام آموزشی این کشورها در همان سالهاست.

وی با اشاره به توسعه کمی آموزشهای مهارتی در ایران، علت عدم توسعه در بخش کیفی را در سه رکن اصلی نظام آموزشی کشور دانست و گفت: علت آنکه ایران نتوانسته علی‌رغم طرح این نظام در برنامه‌های توسعه سالهای اخیر، در مسیر آموزش‌های مهارتی حرکت کند، این است که بستر این آموزش‌ها بستری اشتباه بوده است.

پورعباس خاطرنشان کرد: با طرح‌ ریزی شورای گسترش مستقل، شورای برنامه‌ریزی مستقل و طرح استانداردها، ضوابط و قوانین مهارتی و ویژه - و نه نظری - خواهیم توانست به سمت یک نظام آموزشی برویم که دارای 3 ویژگی استقلال، یکپارچگی و مبتنی بر پژوهش‌های فناورانه باشد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه نظام آموزش مهارتی ایران مبتنی بر دانش پایه و مهارت آموزی در محیط کار و کارگاه است، در تشریح تقاوتهای نظام‌های آموزشی مهارتی و نظری گفت: نظام آموزش مهارتی ایران منجر به تولید مهارت و ورزیدگی می‌شود، حال آنکه نظام آموزش نظری مبتنی بر دانش و آزمایش است و منجر به تولید علم می شود.