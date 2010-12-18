والیبال نشسته ایران قهرمان شد/ بیست و هفتمین مدال طلا بدست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال نشسته ایران امروز شنبه با برتری 3 بر یک مقابل چین در سالن "گوانگوای" به عنوان قهرمانی نخستین دوره بازی های پاراآسیایی که در گوانگجوی چین در حال برگزاری است رسید. ایران ست نخست این دیدار را با نتیجه 25 بر 20 به چین باخت اما در ست های بعدی با نتایج 25 بر 21، 25 بر 21 و 25 بر 14 مقابل حریف خود پیروز شد و بیست و هفتمین مدال کاروان کشورمان در این بازی ها را کسب کرد.

ایران با این پیروزی با یک طلا بیشتر از کره جنوبی از رده چهارم به رده سوم صعود کرد. چین و ژاپن در رده های اول و دوم قرار دارند. تیم والیبال نشسته عراق هم به عنوان سومی این رقابت ها دست یافت.

ورزشکاران کشورمان پیش از این به 26 مدال دست پیدا کرده بودند که ترتیب آن به شرح زیر است:

* شاهین ایزدیار در ماده 100 متر آزاد کلاس S10 مسابقات شنا

* وحید کشتکار در ماده 400 متر آزاد کلاس S12 مسابقات شنای نابینایان

* رمضان صالح‌نژاد در رقابت‌های تفنگ بادی 10 متر مردان

* عباس دیانی اصل در ماده 1500 متر کلاس 46 T رقابت‌های دوومیدانی

* عرفان حسینی در کلاس F/13 رقابت‌های پرتاب نیزه

* حمزه محمدی در دسته 60- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جلیل باقری جدی در کلاس 54/55/56 F پرتاب وزنه

* مرضیه صدقی در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* شاهین ایزدیار در ماده 50 متر شنای آزاد

* فرهاد رایگا در کلاس F42 پرتاب وزنه

* سلمان آب باریکی در کلاس F34 پرتاب وزنه

* مجید فرزین در دسته 75- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جاوید احسان شکیب در کلاس F57/58 پرتاب دیسک

* سعید رحمتی در وزن 66- کیلوگرم جودوی نابینایان

* ابراهیم رنجبر تیراندازی با کمان

* راضیه شیرمحمدی تیراندازی با کمان

* کامران شکرى در کلاس F42 ماده پرتاب نیزه

* جواد حردانی که در کلاس 38/F37 ماده پرتاب دیسک

* فرزاد سپهوند در ماده F44 ماده پرتاب دیسک

* حمزه ندری وزن 100+ کیلوگرم جودو

* عباس دیانی اصل در ماده 800 متر کلاسT46 رقابت های دو و میدانی

* مهرداد کرم زاده در پرتاب دیسک کلاس F42

* علی نادری در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* سیامک صالح فرج زاده در پرتاب نیزه کلاس F33/34

* سیامند رحمان در 100+ کیلوگرم رقابت های پاورلیفتینگ

* تیم فوتبال هفت نفره



157 ورزشکار ایرانی در نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی شرکت کرده‌اند. این رقابت‌ها از روز دوشنبه 22 آذرماه آغاز شده و به مدت یک هفته با حضور ورزشکاران 45 کشور آسیایی ادامه خواهد داشت.