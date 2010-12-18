به گزارش مهر از ورایتی، "در اعماق تاریکی" فیلمی مستقل است که مارتین گیگی آن را کارگردانی میکند. فیلمبرداری فیلم در شهر آستین تگزاس انجام میشود و دیگر بازیگران فیلم عبارتند از امه تی گاردن، تونی اولر، دمون ورکهایزر، برت کولن و استفن لانسفورد.
رانی کلمر تهیهکنندگی این فیلم را بر اساس فیلمنامهای نوشته بروس ویلکینسن بر عهده دارد. داستان فیلم در شهری کوچک در تگزاس میگذرد و ماجرای نوجوانی را روایت میکند که میخواهد رازهای پنهان خانه یک قهرمان محلی ( با بازی کوئید) را کشف کند.
پنجشنبه گذشته دنیس کوئید نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد انجمن بازیگران آمریکا شد. این نامزدی به واسطه نقش آفرینی در سریال "یک رابطه ویژه" از محصولات شبکه تلویزیونی اچ بی او بود که کوئید در آن نقش بیل کلینتن رئیس جمهوری اسبق آمریکا را بازی میکند.
نظر شما