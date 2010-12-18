مکان مناسب بازی یکی از مولفه های جامعه ایمن کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی افزود: والدین باید علاوه بر توجه به تغذیه و پوشاک کودک و انجام به موقع واکسیناسیون، در فکر تدارک و مناسب ‌سازی محیطی ایمن برای رشد و تکامل کودکان خود باشند.

وی اظهار داشت: والدین علاوه بر آنکه الگوهای کودکان خود هستند، باید در ایفای نقش سرپرستی خود مسئولانه‌ تر عمل کنند و باید علاوه بر رعایت اصول و قوانین ایمنی به متناسب ‌سازی محیط داخل منزل برای کاهش ریسک خطرات کودکان بپردازند.

حدادی ادامه داد: با آنکه کودکان مهمترین گروه هدف در برنامه جامعه ایمن هستند و به رغم آنکه تاکنون در کشور اقداماتی با تمرکز بر موضوع آموزش، تعدیلات محیطی، تشدید قوانین و مقررات انجام شده ولی واقعیت آن است که برای کاهش حوادث کودکان نیازمند رویکرد سلامت محور در تدوین استانداردها، تصویب قوانین، طراحی برنامه‌های آموزشی و صدور پروانه‌های ساخت و ساز و همچنین مشارکت هرچه بیشتر و پررنگ تر تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها و اقشار مختلف جامعه هستیم.

وی با اشاره به اینکه بازی و تفریح اقتضای سن کودک است و کودک در بازی با همسالان خود، حس همکاری و رقابت را تجربه می‌کند، افزود: اگر به این نیاز کودک به نحو صحیح پاسخ داده نشود یعنی مکانی در اختیار او قرار نگیرد، کوچه و خیابان را مکان بازی خود انتخاب می‌کند و در معرض خطر انواع آسیب قرار می‌گیرد.

به گفته حدادی، یکی از مولفه‌ های جامعه ایمن برای کودکان توجه به نیازهای آنها از جمله تعبیه مکان مناسب برای بازی، متناسب با استانداردهای ایمنی است.

رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی از ساخت و تهیه برنامه‌های تلویزیونی گرفته تا شخصیت ‌پردازی در کتابهای داستانی کودکان باید مدنظر قرار گیرد زیرا آموزش محدود به کلاس درس نیست و نقش رسانه‌ های جمعی و نشریات دراین خصوص بسیار مهم است.