علوم انسانی و عشق به خدا با یکدیگر ارتباط دارند

دکتر امید صافی استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در مورد اینکه مهمترین دلایل و انگیزه‌های او برای ورود به حوزه علوم انسانی چه بوده به خبرنگار مهر گفت: رشد فکری و علاقمندی بنده به واسطه علاقه به دو حوزه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: اولین حوزه‌ای که در این علاقه و رشد تأثیرگذار بود آثار و نوشته‌هایی درباره عشق عرفانی بود. این موضوع را می‌توان در آثار عرفای ایرانی (پارسی) از مولانا و حافظ گرفته تا احمد غزالی و عین القضات و تا عطار مشاهده کرد.

صافی در ادامه با اشاره به اینکه دومین حوزه‌ای که در این علاقمندی سهم داشته طیف آثار و نوشته‌های مربوط به عدالت اجتماعی و آزادی است، گفت: نوشته‌ها و آثار متفکرانی چون دکتر شریعتی، مالکوم ایکس، مارتین لوتر کینگ و غیره در این زمینه مورد توجه بنده قرار داشتند.

مؤلف "مسلمانان مترقی" گفت: برای سالیان متمادی و متوالی این دو حوزه و موضوع به صورت جداگانه و جدای از یکدیگر مورد توجه بنده بودند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در ادامه تأکید کرد: نوشته‌ها و آثار متفکران زیادی کمک شایانی به فهم بنده از ریشه‌های اسلامی عشق عرفانی داشتند. در این زمان بود که به سمت واکاوی ارتباط میان عشق به خدا و علوم انسانی و در نتیجه تعهد و الزام به عدالت رفتم.

صافی تصریح کرد: این حوزه‌ها و موضوعات همچنان به عنوان موضوعات مورد توجه و علاقه بنده باقی مانده‌اند و در ذیل موضوع "اسلام مترقی" توسط بنده بررسی و تحقیق می‌شوند.