اعلام آمادگی شهرداری کرج برای استقبال از هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ خیری در جلسه هماهنگی مدیران روابط عمومی استان البرز با ذکر این خبر افزود: مجموعه شهرداری کرج با بسیج کردن کلیه عوامل و امکانات،‌ اقدام به اطلاع رسانی و آماده سازی محیط های شهری نموده است.

وی در ادامه با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به استان البرز برای نخستین بار صورت می گیرد و از این منظر سومین سفر هیئت دولت به البرز دارای ارزشی مضاعف است، اظهار داشت: همچنین امکانات به منظور تسهیل حضور مردم در این روز تاریخی فراهم شده است.

معاون روابط عمومی شهرداری کرج ادامه داد: مناطق ده گانه شهرداری کرج و ناحیه ویژه 11 برای هماهنگی با ستادهای مردم استقبال از این سفر مهم آمادگی لازم را دارند و شهروندان و اصناف،‌ تشکلها و ستادهای مردم هیچگونه محدودیتی را برای اطلاع رسانی محیطی در شهر نخواهند داشت.

عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان کرج از مدیران روابط عمومی این استان خواست با ایفای نقش موثر و دوسویه به اثربخشی هرچه بیشتر دستاوردهای این سفر سرنوشت ساز کمک کنند.